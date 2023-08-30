3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مباريات جولة الذهاب للدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، تنطلق اليوم 3 مباريات هدفها جميعاً الحسم والتأهل قبل مرحلة الإياب، ففي اللقاء الأول، يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على البطائح في الساعة 18:00 من مساء اليوم على إستاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويتطلع «الراقي» إلى مواصلة عروضه القوية بعد أن استهل مشواره في بطولة الدوري بتحقيق نتائج إيجابية أبرزها الانتصار التاريخي على حساب الوحدة في الجولة الافتتاحية، مما يؤكد أن المهمة لن تكون سهلة أمام «الزعيم» وصيف مسابقة الكأس في النسخة الماضية في لقاء قد تكون فيه المواجهات واردة.

معنويات

من جهته، يدخل العين مباراة اليوم بمعنويات عالية وهو يتطلع للحصول على بداية مثالية بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والعودة بأفضل نتيجة من ملعب منافسه البطائح، وقد أكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة عمد خلالها المدرب الهولندي شرودر إلى التأكد من جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً.

صحوة

وفي المباراة الثانية، يستضيف الوحدة على ملعبه بإستاد آل نهيان في السادسة مساء اليوم، فريق الإمارات في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويسعى الوحدة إلى استغلال صحوته بفوزه بالديربي على حساب الجزيرة وتحقيق نتيجة تساعده على حسم التأهل لربع النهائي دون انتظار مباراة الإياب التي تقام 14 سبتمبر المقبل.

ويستعيد العنابي جهود لاعب خط الوسط الأرجنتيني جوانكا الذي يظهر مع الفريق محلياً لأول مرة، فيما قد يتم الدفع بالسوري عمر خريبين الذي غاب عن مباراة الجزيرة لتعرضه لوعكة صحية.

فوز

من جهته، يعمل الصقور على تحقيق فوزه الأول في الموسم، بعد خسارة وتعادل في دوري المحترفين، ما يزيد دافعه في لقاء اليوم الذي أكمل له الجاهزية بعدد من التدريبات الجادة التي راجع فيها الجهاز الفني السلبيات ودعم الإيجابيات.

مواجهة

وفي المباراة الأخيرة، وعلى ملعب إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، يستقبل «البرتقالي» ضيفه النصر في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويتجدد لقاء الفريقين في جولة الإياب بعد أسبوعين على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر، ويتطلع عجمان لتحقيق نتيجة جيدة في هذه المسابقة التي فاز بلقبها قبل 10 سنوات ووصل فيها للدور نصف النهائي الموسم الماضي قبل خروجه في الوقت الإضافي بصعوبة أمام البطل «الشارقة».

فيما يسعى فريق النصر إلى مصالحة جماهيره اليوم بعد النتائج السلبية في أول جولتين لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتطلع «العميد» لتصحيح الصورة من بوابة عجمان في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وتجمع المباراة اليوم بين غوران توفيغدزتش مدرب النصر الذي يواجه فريقه السابق وزاناردي الذي تولى تدريب النصر في فترة من الفترات.

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