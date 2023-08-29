منتخب "الشاطئية" في المركز العاشر عالمياً.. والثالث آسيويا

المصدر: وام

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احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز العاشر على مستوى العالم والثالث آسيويا في تصنيف شهر أغسطس 2023 الصادر عن Beach Soccer Worldwide بعدما جمع 1449 نقطة.

وكان منتخب الإمارات تُوج في مايو الماضي بطلاً للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية بفوزه على منتخب إيران 5-2 في المباراة النهائية التي بمدينة جدة السعودية.

كما شارك المنتخب في بطولة كأس الأمم الودية بمدينة سانت بطرسبرج الروسية الشهر الماضي وحقق خلالها نتائج إيجابية.

ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير 2024.



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