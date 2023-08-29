سعيد وفيصل يمثلان الإمارات في مباراة الأساطير أمام برشلونة

المصدر: البيان

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يُشارك نجما الكرة الإماراتية ولاعبا منتخبنا الوطني السابقين، بشير سعيد وفيصل خليل، في مباراة الأساطير التي ستجمع ألمع نجوم كرة القدم من مختلف الدول الآسيوية، بفريق أساطير نادي برشلونة الإسباني، يوم غد الأربعاء باستاد امورزاكوف بمدينة بشكيك.

وتتزامن هذه المباراة الاحتفالية، مع افتتاح فرع أكاديمية برشلونة لكرة القدم في قيرغستان، بحضور مسؤولي اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم ونادي برشلونة، وتُشرف على تنظيمها "جال قروب آسيا" مالكة أكاديمية برشلونة في وسط آسيا.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم، تلقى الدعوة من نظيره القيرغيزستاني، لمشاركة إثنين من نجوم الكرة الإماراتية في هذه المباراة التي ستشهد تواجد عدد كبير من أساطير كرة القدم حول العالم.

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