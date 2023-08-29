زكريا أحمد: النيران الصديقة أزعجت حراس المرمى 

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد الدكتور زكريا أحمد مشرف حراس مرمى مدربي المنتخبات الوطنية، أن الجولة الثانية لدوري أدنوك شهدت تزايد الأخطاء الدفاعية التي تأثر بها حراس المرمى، الذين يتحملون مسؤولية 11 هدفاً من 26 هدفاً تم تسجيلها خلال الجولة الثانية، كما عانى الحراس من النيران الصديقة والتي تسكن شباكهم من زملائهم المدافعين والتي بلغت 7 أهداف في الجولتين.

أفضلية

وأوضح الدكتور زكريا أحمد، أن مباراة الإمارات مع عجمان تعتبر أكثر مباراة ارتكب خلالها الحراس أخطاء فادحة أسفرت عن 8 أهداف، كما شهدت المباريات تسجيل 10 أهداف في الشوط الأول و11 في الثاني، كما شهدت الجولة الثانية احتساب 6 ركلات جزاء سجل منها 5 أهداف، فيما نجح حارس الوصل خالد السناني في التصدي لركلة سددها لاعب الشارقة كايو، مما منح الأفضلية للسناني في نيل لقب أفضل حارس بالجولة بعد أن دافع عن عرينه ببسالة وساهم في فوز فريقه على الشارقة بملعبه ووسط جماهيره.

جاهزية

وأشاد الدكتور زكريا أحمد بمستوى الثلاثي خالد عيسى حارس العين وإبراهيم عيسى حارس البطائح وعيسى الهوتي حارس كلباء في الحفاظ على نظافة شباكهم خلال الجولة الثانية، وقال: بنهاية تلك الجولة أصبحت كل شباك الحراس مستقبلة لأهداف، مما يدل على القوة الهجومية لفرق الدوري، فيما يعتبر حارس الوحدة محمد الشامسي أول حارس ينال بطاقة صفراء خلال الموسم الجاري، وعن مستوى حارس الشارقة عادل الحوسني يقول زكريا أحمد علينا منح بعض العذر له، لأنه لم يستكمل كامل جاهزيته بعد العودة من الإصابة، وقد تأثر بالأداء المتذبذب للاعبي خط دفاعه.

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