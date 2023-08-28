الظفرة يعود من معسكر صربيا وينذر أندية «الهواة»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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عادت بعثة الظفرة إلى أبوظبي أمس قادمة من صربيا التي أقام بها الفريق الأول لكرة القدم معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي يشارك فيه بدوري الدرجة الأولى بعد هبوطه من المحترفين في النسخة الأخيرة، وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً، على أن يستأنف تحضيراته مساء بعد غد مع خوض مباراة ودية لم يتم تحديد طرفها الثاني يوم 3 سبتمبر المقبل.

وأنذر «فارس الظفرة» أندية الدرجة الأولى «الهواة» عبر المعسكر الخارجي الذي استمر 3 أسابيع تحت قيادة مدربه عبد الله مسفر، خاض خلاله 5 مباريات ودية ختمها بلقاء المنتخب البحريني أول من أمس والذي خسر أمامه 0 ـ 2 قبل العودة إلى معقله، لمواصلة التحضيرات للدوري الذي يستهله بلقاء الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة يوم 9 سبتمبر المقبل.

نجاح كبير

وحقق معسكر الظفرة في صربيا نجاحاً كبيراً وسط اهتمام من إدارة النادي بقيادة حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس الإدارة الذي حرص على متابعة التحضيرات في صربيا وتقديم الدعم المعنوي للاعبين وحثهم على بذل الجهد والجاهزية التامة لتحقيق هدف النادي بالعودة من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة.

وخلال مبارياته الإعدادية أمام الأندية الصربية خسر الظفرة أمام جافور 0 ـ 2، وفاز على فاكوك 5 ـ 0، وتعادل أمام كولو بارا 2 ـ 2، وفاز على أف كي قيت 3 ـ 1، وخسر آخر وأقوى تجاربه أمام المنتخب البحريني 0 ـ 2 أول من أمس في تجربة اعتمد خلالها الجهاز الفني على عناصر التشكيلة الأساسية مع إجراء عدد من التعديلات في شوط اللعب الثاني، وظهر الفريق بمستوى جيد رغم خسارة النتيجة، وأكد استفادته من فترة الإعداد وجاهزيته لمباريات الموسم الجديد.

وكان الظفرة قد دعم صفوفه خلال الميركاتو الحالي بعدد من الصفقات وصلت إلى 14 لاعباً تم ضمهم إلى الكشوفات بقيادة عناصر الخبرة، خليل إبراهيم، يعقوب الحوسني، ياسر الجنيبي، مع تجديد التعاقد مع المخضرم سلطان الغافري، وضم الظفرة مؤخراً إلى صفوفه سعيد جاسم «28 عاماً» قادماً من عجمان في صفقة انتقال حر.

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