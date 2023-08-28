تثبيت «عقدة النسور» يحفظ صدارة «فرسان دبي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حافظ شباب الأهلي على تفوقه التاريخي على خورفكان، بتحقيقه الفوز في المباراة الثامنة، مقابل تعادل وحيد حققه خورفكان، في سلسلة مباريات الفريقين بدوري المحترفين، بعدما حقق «فرسان دبي» الانتصار بنتيجة 2-1، على ملعبهم في استاد راشد بدبي مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، واحتفظ شباب الأهلي بتثبيت «عقدة النسور»، على صدارة جدول ترتيب الدوري بوصوله إلى 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين والوصل، في المركزين الثاني والثالث، بينما احتل خورفكان المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

تباين

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على أن فريقه حقق المهم بالفوز بالنقاط الثلاث، وبعد مباراة رابعة قوية خلال فترة زمنية قصيرة، وتضمنت تلك المواجهات، خوض مباراتين من العيار الثقيل في دوري أبطال آسيا، وتوجه المدرب الصربي، بالشكر إلى جماهير الفريق، والتي تحملت عناء الحضور ومساندة اللاعبين من مدرجات الملعب.

وتحدث ماركو، عن أداء فريقه أمام خورفكان، موضحاً: «لعبنا شوطاً أول جيداً، وسجلنا هدفين، ولكننا لعبنا الشوط الثاني دون تركيز أو التزام تكتيكي، وكان يمكننا غلق الملعب أفضل مما حدث، لأن خورفكان استغل فقداننا للكرة 10 ثوان، ليسجل هدفه الوحيد في المباراة، ويبقى المهم حصولنا على الفوز، والوصول إلى 6 نقاط، ومحافظتنا على الصدارة».

وعن كيفية استغلال فترة عدم مشاركة شباب الأهلي في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال ماركو: «أمامنا فرصة لمراجعة مستوانا خلال المباريات الأربع التي لعبناها حتى الآن، وسنحاول علاج الأخطاء من خلال مباراتين وديتين من المتوقع أن نلعبهما يومي 8 و15 سبتمبر المقبل، الأخطاء التي يقع فيها الفريق حالياً، ليس لها دخل بالمنظومة الدفاعية، ولكن بغياب التركيز، وربما يتسبب الإرهاق في بعض الإعياء، لأنني لعبت 4 مباريات بـ 11 لاعباً تقريباً، وتضمنت الفترة الزمنية الماضية، السفر إلى خارج الدولة للعب مباراة قوية، وكلها أمور تؤثر على الحالة البدنية للاعبين، وبالتالي فقدان الكرة في مناطق الخطر، وفي مثل تلك الحالة، عليك اللعب بذكاء أكثر، وسنحاول العمل أكثر على هذا الأمر خلال الفترة المقبلة».

مردود

بدوره، قال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: «نتمنى الظهور بمستوى أفضل في المرحلة المقبلة، والفريق يحتاج عملاً كبيراً، لأننا نفقد الكرة بسهولة، وفي الطقس الذي تقام فيه المباريات حالياً، لا يجب أن يحدث هذا الأمر، ولذا لم يكن لدينا حضور في الشوط الأول أمام شباب الأهلي الذي قدم مردوداً جيداً، ولكننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، عندما تمكنا من الاحتفاظ بالكرة بشكل جيد، ولفترات طويلة».

وعن رأيه في هدف خورفكان الملغي، قال المدرب الوطني: «أرى أن هدفنا الملغي كان صحيحاً، إلا أنني أعتقد أن تقنية الفيديو، لديها رؤية أكثر وضوحاً، وألغت أيضاً، خلال المباراة لعبة كان فيها شكل بركلة جزاء لمصلحة شباب الأهلي، ولذا علينا احترام قرارات التحكيم سواء كانت لنا أو علينا، وهناك صفقة أخرى على صعيد اللاعبين الأجانب خلال الأيام المقبلة، وقبل إغلاق باب القيد الصيفي».

التوفيق

أما يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، فقال: «حققنا الفوز في أول جولتين من مشوارنا في رحلة الدفاع عن درع الدوري الذي توجنا به الموسم الماضي، ونحن لم نتأثر معنوياً كثيراً بعد الخسارة الآسيوية أمام النصر السعودي، لأننا قدمنا مباراة جيدة، وأشاد بها الجميع، وهناك خطأ حدث في الدقائق الأخيرة، ربما بسبب سوء التمركز، تسبب في خسارتنا لتلك المباراة، والتي حملت العديد من الإيجابيات والسلبيات، والتي سيكون علينا دراساتها والتعلم منها قبل المرحلة المقبلة».

وكرر الغساني، توضيحاً لما حدث منه خلال مباراة شباب الأهلي والنصر، وتسبب في غضب جماهير النادي السعودي، قائلاً: «ليس لدي أي شيء ضد أي فريق، واللاعب المحترف يتقبل كل شيء من الجماهير، وأنا لا أعتمد أي شيء، وما حدث مني شيء طبيعي بالنسبة لي، ولا أتعمد فعلها، وسأحاول خلال المرحلة المقبلة عدم تكرارها قدر الإمكان، وسأذهب إلى دعم النصر من المدرجات، عندما يأتي إلى دبي لمواجهة برسبوليس الإيراني يوم 18 سبتمبر المقبل، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا».

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