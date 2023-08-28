اتحاد الكرة يدعو إلى اجتماع للجمعية العمومية الانتخابية 8 سبتمبر

المصدر: وام

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وجه “ اتحاد الإمارات لكرة القدم ” دعوات إلى الأندية الأعضاء لعقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لاعتماد مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2023-2027 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة 8 سبتمبر المقبل بفندق إرث ( نادي ضباط القوات المسلحة ) بالعاصمة أبوظبي.

وقد وجهت الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم اليوم الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال والقائمة الانتخابية المقدمة من المرشح لرئيس الاتحاد والمعتمدة من لجنة الانتخابات خلال اجتماعها المنعقد يوم 23 أغسطس الجاري.

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