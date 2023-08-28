الوصل يكسب «الكلاسيكو» في ملعب الشارقة بالثلاثة

المصدر: دبي، الشارقة - إيهاب زهدي وياسر قاسم

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حقق الوصل فوزاً غالياً خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة في «كلاسيكو الزمن الجميل» في ختام الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3 - 1، وسط حضور جماهيري غفير استمتع بالمستوى والأهداف في مباراة مثيرة أوفت بوعودها منذ انطلاقتها، وشهدت تسجيل 4 أهداف واحتساب 3 ركلات جزاء، ليصل الوصل للعلامة الكاملة «6 نقاط» وبقي الشارقة عند 3 نقاط.



في الدقيقة السابعة سجل للوصل هاريس سيفيروفيتش الهدف الأول من تمريرة رائعة من نيكولاس خيمينيز، ووجد الشارقة فرصة ذهبية لتعديل النتيجة مبكراً عندما احتسب الحكم الدولي عادل النقبي ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة نتيجة مخالفة من سالم العزيزي مع ماجد راشد، ولكن الحارس خالد السناني نجح في صدها من كايو لوكاس، لتصبح بعد ذلك نقطة تحول في المباراة، حيث لم ينتظر الوصل كثيراً لتعزيز تقدمه بهدف ثانٍ من ركلة جزاء «ق 32» نفذها بذكاء فابيو ليما على يمين الحارس عادل الحوسني.



وفي الشوط الثاني حاول مدرب الشارقة كوزمين إعادة فريقه للمباراة بإجراء تبديلين دفعة واحدة، الكاسير بدلاً من ميلوني وخالد الظنحاني بدلاً من عبدالباسط، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 67 لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء صنعها ونفذها لوان بيريرا، وضاعت فرصة التعادل للشارقة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي من الكاسير على بعد خطوات من المرمى، وجاء الرد قوياً من الوصل في الدقيقة 91 من هجمة صنعها البديل عمر عبدالرحمن «عموري» من أول لمسة بعد دخوله إلى علي صالح ومنه للبديل الآخر كايو كانيدو الذي سدد ببراعة على يمين الحارس مسجلاً هدف الأمان الذي انتهت عليه المباراة.



فوز



وفي المبارة الثانية، فاز شباب الأهلي على ضيفه خورفكان 2 - 1، وسجل للفائز، مؤنس دبور ويوسف جابر في الدقيقتين 26 و37، ولخورفكان لاعبه تياجو في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع من عمر مباراتهما مساء أمس، على ملعب إستاد راشد، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 3 نقاط.

ومرت الدقائق الأولى هادئة من خورفكان، وسريعة وهجومية من شباب الأهلي، والذي طالب بركلة جزاء في الدقيقة 14، وتدخلت تقنية الفيديو، وأكدت عدم صحة مطالبة أصحاب الأرض. وتمكن مؤنس دبور، من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، بكرة رأسية في المرمى، وترجم المدافع يوسف جابر، تفوق شباب الأهلي، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، بكرة رأسية بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر، وقام الحكم بإلغاء هدف سجله خورفكان في الدقيقة 38، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



ونشط خورفكان هجومياً مع انطلاقة الشوط الثاني، ودفع مدرب شباب الأهلي، باللاعب كارتابيا ليشارك للمرة الأولى مع الفريق هذا الموسم، بديلاً لدبور في الدقيقة 62، وانتظر خورفكان حتى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه الوحيد في المباراة، برأسية تياغو، بعد عرضية من اللاعب البديل محمد عوض.

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