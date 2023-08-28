اتحاد الكرة يشارك بدورة «فيفا» في بانكوك

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في دورة القيادات الفنية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجاري، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام، ويان فانخال المدير الفني لاتحاد الكرة.

وخصصت الدورة للمديرين الفنيين والأمناء العامين في الاتحادات الوطنية، وركزت على رفع القدرات القيادية للمديرين الفنيين والأمناء العامين بما يخدم تطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وناقشت الدورة القواعد الأساسية للتعاون بين القيادات الرياضية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية على مستوى الإدارات العليا. كما سلطت الدورة الضوء على الدور الكبير للمديرين الفنيين.

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