بني ياس يكرم نجومه القدامى

المصدر: أبوظبي - البيان

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في بادرة طيبة، كرمت إدارة بني ياس نجوم ولاعبي السماوي القدامى، وذلك على هامش مباراة بني ياس والنصر، مساء أول من أمس، في دوري أدنوك للمحترفين.

وكرم النجوم القدامى ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور عبدالله الغيلاني رئيس شركة كرة القدم.

وكان في مقدمة الحضور من النجوم القدامى حسين يسلم، وعادل خليفة، وصبري عبدالله، وغازي ناصر العامري، وعبدالله فرحان، وعبدالجليل راشد، وعلي سالم الحمادي، ومنير عمر، وعمر إسماعيل، وفرحان سعيد الحمادي، ومبارك الكثيري، إضافة إلى حارب ربيع، ويوسف إسماعيل الحمادي، وفريد علي، وسالم حسن، إلى جانب المشجع الوفي عبدالله الهاملي.

وثمن ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة بني ياس دور النجوم القدامى في تاريخ السماوي وبصمتهم التي لن تمحى من ذاكرة جماهير ومحبي النادي، مؤكداً أن تكريم أساطير ونجوم النادي ما هو إلا امتداد للتواصل الدائم والحرص على تواجدهم باستمرار داخل النادي وخلال المباريات.

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