رباعية بني ياس تدق ناقوس الخطر في «بيت العميد»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استعاد بني ياس نغمة الانتصارات على ملعبه بالشامخة بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب النصر 4-2، مساء أول من أمس، بعد غياب طويل لم يتذوق خلاله الفريق طعم الانتصار على أرضه، في الوقت الذي دقت الخسارة القاسية ناقوس الخطر داخل «قلعة العميد» بعد الهزيمة في أول جولتين من الدوري.

ويعد فوز بني ياس هو الأول للفريق على ملعبه بعد آخر 8 مباريات خاضها الفريق في ملعب الشامخة الموسم الماضي لم يتمكن خلالها من تحقيق الانتصار في موسم عانى خلاله بني ياس كثيراً، إذ كان آخر فوز للسماوي في الجولة الثامنة من الموسم الماضي.

قدرات

وأكد الفوز أن بني ياس سيظهر بشكل مختلف في الموسم الحالي عن الموسمين السابقين بعد الاستقطابات التي أجراها النادي، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب الذين غيروا كثيراً من شكل الفريق وكان لهم دور في استعادة بني ياس لقدراته الهجومية التي تأثرت منذ رحيل البرازيلي جواو بيدرو إلى الوحدة، إذ جاءت ثلاثة أهداف من الرباعية عن طريق الوافدين الجديدين الفرنسي يوسف نياكاتي، الذي أعلن عن نفسه هدافاً قادماً بقوة للمنافسة على صدارة الهدافين، والجناح الألباني المميز تاولانت سيفيري، الذي سجل هدفاً، بينما سجل الهدف الرابع الأرجنتيني غاستون سواريز، الذي يقضي موسمه الثالث مع السماوي.

وكشفت المباراة عن رقم سلبي للنصر بخسارته في أول جولتين من الدوري لأول مرة منذ موسم 2018-2019 عندما خسر من عجمان والشارقة، وشهد ذاك الموسم خسارته في أول 4 مباريات، وتبيّن أن الفريق يعاني من مشكلة دفاعية واضحة بعدما استقبل 7 أهداف في مباراتين بعد ثلاثية الجزيرة في الجولة الأولى.

توفيق

ووصف فواز عوانة، قائد بني ياس، فوز فريقه بـ«المستحق» بعدما نجح اللاعبون في ترجمة الفرص التي أتيحت خلال المباراة إلى أهداف، مشيراً إلى أن الفريق لم يحالفه التوفيق في الأسبوع الماضي أمام العين وخسر رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق. وقال: في الموسم الماضي خسرنا على ملعبنا الكثير من المباريات، وأردنا تصحيح الصورة في الموسم الحالي، بالتأكيد الفوز على النصر لا يعني عدم وجود أخطاء، خاصة وأن شباكنا استقبلت 5 أهداف في مباراتين، ولكن الأمر الجيد تصحيح الأخطاء في أجواء إيجابية.

وأضاف: الإدارة نجحت في استقطاب لاعبين على مستوى عالٍ، نضع عليهم آمالاً كبيرة، وأعتقد أنهم سيظهرون بصورة أفضل في المباريات المقبلة.

وأكد عوانة أن بني ياس يتحسن في الجانب الهجومي بعكس الموسم الماضي، وأن الفريق قادر على التسجيل في أي وقت، إلا أنه يجب مراجعة الأخطاء الدفاعية التي حدثت لتطوير منظومة الأداء في كل خطوط الفريق.

اعتذار

من جهته اعتذر عادل تاعرابت، قائد النصر، إلى جماهير وإدارة «العميد» على الخسارة القاسية برباعية، مؤكداً أن العقلية داخل الفريق يجب أن تتغير إلى عقلية الفوز وعدم الخسارة بسهولة، وقال: «لا يمكن الفوز بمباراة إذا استقبلت 4 أهداف، وأكدت لزملائي اللاعبين بعدما تقدمنا بهدفين ضرورة عدم استقبال أي هدف خلال 10 دقائق قادمة، ولكن حدث العكس وتعادل بني ياس في الشوط الأول».

وأضاف: «نحن نخسر بسهولة، ولا يمكن استقبال الأهداف بهذا الشكل، وضرورة التركيز على التفاصيل الصغيرة التي تحسم المباريات، نحن مطالبون الآن أن نطوي صفحة المباراة، ونفكر في تصحيح الأخطاء».

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