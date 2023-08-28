أيمن الرمادي: شكراً للظفرة.. وكرة القدم مليئة بالمخاطر

المصدر: متابعة - سارة عبد الباقي

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وجه المدرب المصري أيمن الرمادي، رسالة شكر لمسؤولي نادي الظفرة عبر صحيفة «البيان»، بعدما أبدوا موافقة سلسة على إنهاء الاتفاق معه بالتراضي حول تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد، بسبب ظروف خاصة أجبرته على العودة والبقاء في مصر، ما ترتب عليه توليه تدريب فريق سيراميكا كليوباترا الذي قاده بشكل استثنائي في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وحقق معه أول بطولة في تاريخ النادي، على حساب فريق عريق بحجم المصري البورسعيدي.

وأوضح الرمادي أن عقده مع الظفرة كان من المفترض أن يتم تفعيله 1 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أنه اتفق مع مسؤولي النادي على إنهاء الاتفاق قبل هذا الموعد، بالتالي سارت الأمور على ما يرام.

وكشف الرمادي عن توقعاته للموسم الجديد من منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين، حيث قال إنه يتوقع تنافس 7 فرق على اللقب، هي شباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة، والعين والشارقة والجزيرة والوحدة والوصل والنصر.

منافسة

وأكد الرمادي أن النصر بالفعل قادر على المنافسة على لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم رغم البداية غير الجيدة، وعلق المدرب المخضرم على صفقة النجم الإسباني أندريس إنييستا المنضم حديثاً لنادي الإمارات، قائلاً إنه بالطبع لاعب كبير ولديه سجل تاريخي حافل بالإنجازات، مشيراً إلى إنه يتمنى أن يكون المردود الفني للاعب مع ناديه الجديد بحجم المردود الإعلامي ذاته حول الصفقة.

كما تحدث الرمادي عن تجربته مع نادي سيراميكا كليوباترا الذي خاض معه مغامرة محفوفة بالمخاطر وقاده في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قبل أسبوع واحد من موعد اللقاء، مشيراً إلى أنه كان تحدياً خاصاً ونجح في اجتيازه، وأجاب المدرب المصري عن سؤال حول سبب قبول المهمة على الرغم من كونها تمثل مخاطرة كبيرة، قائلاً: «كل تجارب كرة القدم بشكل عام تعتبر مخاطرة».

تدريبات

وقال الرمادي إنه قاد 5 تدريبات فقط قبل اللقاء النهائي، ولكن تميز لاعبي سيراميكا كليوباترا واستجابتهم لتعليماته وجاهزية حالتهم الذهنية، كانت من الأسباب التي ساعدته في مهمته الصعبة، مؤكداً أن إدارة النادي أيضاً برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين كان لها دور كبير في نجاح التجربة.

وأكد الرمادي أن طموحه مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجديد يتمثل في وضع بصمة قوية ببطولة الدوري المصري، وحجز مكان بين كبار الفرق في الثلث الأول من جدول ترتيب المسابقة، وشدد الرمادي على أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في فريقه، مشيراً إلى أنه ليس بحاجة إلى تدعيمات كثيرة بموسم الانتقالات الجاري، والأمر سيقتصر فقط على التعاقد مع لاعب أو لاعبين على أقصى تقدير.

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