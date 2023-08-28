محمد حماد ينتقد قرارات حكم العين وحتا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، حكم مباراة فريقه أمام حتا التي جرت أول من أمس على ملعب الأخير وانتهت بفوز العين بهدفين نظيفين، مبيناً أن القرارات التحكيمية أثرت على سير اللقاء بعد أن ألغى الحكم هدفاً صحيحاً للعين، كما لم يحتسب ركلتي جزاء، وقال للموقع الرسمي لنادي العين: تأثر الفريقان في شوط اللعب الثاني بعامل الطقس، وأظهر اللاعبون التزاماً وتركيزاً وجدية طوال عمر المباراة حتى تمكن الفريق من العودة بالنقاط الثلاث والمحافظة على نظافة الشباك.

تشجيع

وامتدح حماد، دور الجماهير العيناوية التي سجلت حضوراً مميزاً على مدرجات استاد حمدان بن راشد في حتا، وأسهموا في تحفيز الفريق من خلال المساندة القوية، والتشجيع المستمر طوال زمن المباراة، موضحاً أن جمهور العين كعهده ظل متواجداً خلف الفريق في كل زمان ومكان وهو أمر ليس بغريب لأنه جمهور عاشق ومحب وغيور.

ورغم فوزه وحصده للنقاط الثلاث إلا أن العين لم يرض تطلعات جمهوره من حيث المستوى الفني، خصوصاً في الشوط الثاني، وتساءل عدد من مشجعي الفريق عن سر غياب كل من جوناتاس، وبلاسيوس، عن تشكيلة الفريق، وأرجع البعض عدم ظهور العين بالمستوى المعهود إلى تغيير أسلوب اللعب الذي اتبعه المدرب الهولندي ألفريد شرودر بالاعتماد على اللعب اللامركزي، وعبروا عن ثقتهم في أن العين سيعود أقوى حالما يتعود اللاعبون على هذا الأسلوب.

بدوره، أوضح المدرب شرودر أن غياب الجناح البرازيلي جوناتاس عن مباراتي الفريق أمام بني ياس بالجولة الأولى، وحتا بالجولة الثانية سببه أن اللاعب عاني من الإصابة أخيراً، كما أنه تعرض في الموسم السابق إلى إصابات عدة، وسيعود تدريجياً باللعب لدقائق معدودة مع فريق الرديف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز