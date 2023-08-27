شباب الأهلي يفوز على خورفكان ويصل إلى 6 نقاط

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه خورفكان 2-1، وسجل للفائز، مؤنس دبور ويوسف جابر في الدقيقتين 26 و37، ولخورفكان لاعبه تياجو في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب إستاد راشد، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 3 نقاط.

ومرت الدقائق الأولى هادئة من خورفكان، وسريعة وهجومية من شباب الأهلي، والذي طالب بركلة جزاء في الدقيقة 14، وتدخلت تقنية الفيديو، وأكدت عدم صحة مطالبة أصحاب الأرض، ولعب يحيى الغساني، عرضية سريعة في الدقيقة 19، ولم تجد المتابعة من لاعبي شباب الأهلي.

وتمكن مؤنس دبور، من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، بكرة رأسية في المرمى، بعد عرضية لعبها حارب عبد الله من الجانب الأيمن، وترجم المدافع يوسف جابر، تفوق شباب الأهلي، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، بكرة رأسية بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر، وقام الحكم بإلغاء هدف سجله خورفكان في الدقيقة 38، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ونشط خورفكان هجومياً مع انطلاقة الشوط الثاني، وسعى بكل قوته إلى العودة إلى المباراة، مع تراجع شباب الأهلي، وإغلاق المساحات، والضغط على حامل الكرة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ودفع مدرب شباب الأهلي، باللاعب كارتابيا ليشارك للمرة الأولى مع الفريق هذا الموسم، بديلاً لدبور في الدقيقة 62، وانتظر خورفكان حتى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه الوحيد في المباراة، برأسية تياغو، بعد عرضية من اللاعب البديل محمد عوض.

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