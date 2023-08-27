«الزعيم» يوقف «الإعصار» بثنائية كودجو

المصدر: حتا، أبوظبي، الشارقة - علي الظاهري، محمد صادق، محمد فضل

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واصل العين انطلاقته القوية في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على حساب مضيفه حتا بثنائية في المباراة التي جرت باستاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الثانية، ليتصدر «الزعيم» ترتيب المسابقة مؤقتاً برصيد 6 نقاط، بعد تخطيه «الإعصار» الذي كان رصيده خالياً من النقاط. وجاءت ثنائية العين بأقدام لابا كودجو في الدقيقتين 10 و26 ليدشن اللاعب رصيد أهدافه في الموسم الكروي الجديد.



وسيطر العين على مجريات اللقاء من البداية ونجح في ترجمة أفضليته المطلقة بافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق كودجو بعد تمريرة متقنة من عمير أتزيلي على الرغم من التكتل الدفاعي للاعبي حتا.

وواصل الضيوف الضغط على مرمى «الإعصار» وأثمر تسجيل كودجو الهدف الثاني من كرة رأسية بعد عرضية مثالية من بندر الأحبابي، ونجح كودجو في زيارة الشباك المرة الثالثة قبل صافرة نهاية الشوط الأول ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.



وحاول حتا تقليص الفارق في الشوط الثاني على الرغم من قلة الفرص وأبرزها تسديدة الكويتي شبيب الخالدي التي تصدى لها الحارس خالد عيسى، بينما حاول العين رفع غلة الأهداف في غير فرصة وأبرزها كرة كاكو لولا البسالة الدفاعية لأصحاب الأرض.



أداء



كما حقق بني ياس انتصاره الأول الموسم الحالي، بفوزه على ضيفه النصر «العميد» بنتيجة عريضة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام الجولة الثانية، ليحصد «السماوي» أول ثلاث نقاط في رصيده، وظل النصر من دون نقاط بعد جولتين من المسابقة.



وسجل رباعية بني ياس تاولانت سيفيري (د13)، ويوسف نياكاتي (هدفان) 20 و54، وغاستون سوايز (57)، بينما سجل هدفي النصر كيفن أغوديلو (15)، ويوري ميديروس (17). وجاءت المباراة عامرة بالأهداف ومفتوحة من الجانبين، إذ قدم الفريقان أداء هجومياً ممتعاً على مدار الشوطين.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 بعدما جاءت الأهداف الأربعة في الدقائق العشرين الأولى، وفي غضون سبع دقائق فقط، إذ افتتح سيفيري التسجيل لبني ياس في الدقيقة 13، وعادل أغوديلو النتيجة من كرة ارتدت من حارس السماوي، قبل أن يضيف ميديروس الهدف الثاني للنصر بعدها بدقيقتين، فيما تعادل يوسف نياكاتي لبني ياس في الدقيقة 20.



وشهد الشوط الثاني تفوقاً نسبياً لبني ياس الذي نجح في تسجيل هدفين متتاليين في ثلاث دقائق عن طريق نياكاتي، والأرجنتيني غاستون سواريز.



شفرة



وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة البطائح وضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية ذاتها ليضيف الراقي النقطة الرابعة لرصيده، ويضع كلباء النقطة الأولى ليفشل «النمور» في فك شفرة البطائح المباراة الثالثة على التوالي في عصر الاحتراف بعدما خسر وتعادل في الموسم الماضي أمام الراقي إضافة لنتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها المباراة. كما شهدت الدقائق الأخيرة للمباراة طرد حكم اللقاء أحمد سالم مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي لاحتجاجه المتواصل على قرارات التحكيم.

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