النصر يجدد عقد رعايته مع الإمارات العقارية

المصدر: دبي - البيان

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ضمن محور الاستدامة المالية في نادي النصر، أبرمت شركة النصر للاستثمار عقداً مع شركة الإمارات العقارية لتأجير مبنى النصر سنترال الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 116 شقة لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى عقد رعاية للنادي بقيمة 700 ألف درهم.

جرت مراسم التوقيع بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وسعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ومحمد اونام فاياليل رئيس المكتب التنفيذي لشركة الإمارات العقارية. وأكد منصور الفلاسي سعادته بتجديد الشراكة مع الإمارات العقارية، مشدداً على أن الطرفين يعملان بشكل حثيث على خطة استثمارية راسخة.

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