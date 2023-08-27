إنييستا «الرسام» يتألق أمام «البرتقالي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أثنى محمد الجالبوت مدرب «الصقور» على المستوى الذي قدمه لاعبه النجم الإسباني أندريس إنييستا «الرسام» في مباراة عجمان «البرتقالي» أول من أمس بالجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، موضحاً أن «الرسام» أكد أنه «معلم» داخل وخارج الملعب وأنه مكسب كبير وإضافة إلى النادي والدوري الإماراتي.

وكان إنييستا الذي ارتدى شارة القيادة قد نجح في صناعة الهدف الأول للصقور في الدقيقة الثانية، وأحرز الهدف الرابع من ركلة جزاء والذي كاد أن يمنح فريقه نقاط الفوز الثلاث لكن عجمان نجح في التعديل وحرم صاحب الأرض من تحقيق الانتصار الأول في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

لمسات

وأكد مدرب «الصقور» أن الرسام قدم لمسات رائعة في المباراة وأحسن قيادة زملائه اللاعبين بخبرته الكبيرة في الملاعب، ذاكراً أنه رغم حرارة الطقس لكنه تمكن من المشاركة طوال شوطي اللعب بفعالية وإيجابية، وأضاف: ننتظر من إنييستا المزيد في المباريات المقبلة لأنه يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه وهذه حقيقة معلومة للجميع.

وبخلاف المستوى الذي قدمه النجم الإسباني، فقد ساهم بشكل كبير في جذب الجماهير إلى المدرجات والتي حضرت لمشاهدته على أرضية الملعب في أول مباراة له بملعب النادي في رأس الخيمة، حيث نفدت التذاكر مبكراً للمرة الأولى في تاريخ النادي بدوري المحترفين، وقدم الجمهور دعماً معنوياً كبيراً للنجم الإسباني الذي رد على الدعم بالتألق في الملعب والتحية عقب نهاية اللقاء.

تقدير

وعبر إنييستا عن تقديره الكبير لمساندة الجماهير له وللفريق خلال المباراة، ذاكراً أنه من المهم مواصلة الدعم خلال المواجهات المقبلة، مؤكداً أن «الصقور» قدم مباراة جيدة وأن المستوى كان يتصاعد ويهبط بطبيعة كرة القدم، وأضاف: تقدمنا مرتين في المباراة ولكننا لم نتمكن من المحافظة على التقدم في الدقائق الأخيرة بسبب ركلة الجزاء التي منحت فريق عجمان التعادل، علينا أن نجتهد أكثر بعد هذه المباراة حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات.

90 دقيقة

وأكد النجم الإسباني أنه يحرص دائماً على أن يكون جاهزاً 100 % للمباريات، وذلك تعليقاً على إكماله شوطي اللعب، موضحاً أن زملاءه اللاعبين ساعدوه في الملعب للمشاركة 90 دقيقة، مؤكداً أن تركيزه حالياً على المباراة المقبلة حتى يقدم مستوى أفضل ويساهم مع زملائه في كسب النقاط الثلاث.

فعاليات

وصاحبت مباراة الصقور والبرتقالي العديد من الفعاليات الجماهيرية التي نظمتها إدارة النادي بالتعاون مع عدد من اللجان المساعدة، مع تقديم الخدمات للجماهير وتوفير مياه الشرب والعصائر، وأكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أن الأجواء التي صاحبت المباراة كانت مميزة ورائعة وعكست مشهداً رياضياً متميزاً يليق بمكانة رأس الخيمة، وشكر البطران الجماهير على الحضور، وتمنى أن يتواصل ذلك خلال المباريات المقبلة، مبيناً أنهم يتطلعون لموسم حافل بالانتصارات.

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