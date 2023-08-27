الوحدة يخطف نقاط الديربي بـ «واقعية موسيماني»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نجح الوحدة في استعادة توازنه وتجاوز إخفاق الجولة الأولى أمام البطائح بالفوز المهم الذي حققه على الجزيرة 2 - 1، مساء أول من أمس، ليعزز العنابي تفوقه في الديربي بـ «التخصص» ويرفع رصيد انتصاراته على حساب «فخر أبوظبي» في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى 12 انتصاراً، ويكرس عقدته لجاره في السنوات الأخيرة، حيث لم يحقق الجزيرة الفوز على الوحدة في الدوري سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة ومنذ 3 سنوات.

واقعية

ويدين الوحدة بالفضل إلى مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي لعب بواقعية وأدار المباراة بحنكة عالية، في ظل الغيابات المتمثلة في طحنون الزعابي وجوانكا وعمر خريبين وعبدالله حمد ومحمد علي عايض، إذ ظهر العنابي بانضباط تكتيكي، والاعتماد على الدفاع القوي واستغلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة التي نجح عن طريقها في تسجيل هدفي الفوز، ليأتي الانتصار في توقيت مناسب للغاية بالنسبة لـ «أصحاب السعادة» بعد تعرض الفريق لانتقادات شديدة بسبب ظهوره المخيب في الجولة الافتتاحية، ويمنحه دفعة معنوية قبل توقف الدوري لترتيب الأوراق.

خطورة

وبالنظر إلى إحصائيات المباراة فإن الوحدة تمكن من إيقاف خطورة هجوم الجزيرة رغم الاستحواذ الكبير لأصحاب الأرض إلا أن الفريق لم يتمكن من صنع فرص محققة كثيرة على مدار اللقاء، وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء عن طريق علي مبخوت، فيما كانت أخطر الفرص من نصيب العنابي، خصوصاً في الربع ساعة الأخيرة، ورغم سيطرة الجزيرة على الكرة بـ 63 % مقابل 37 % للوحدة إلا أن التسديدات على المرمى كانت لمصلحة العنابي بـ 5 تسديدات مقابل 4 للجزيرة.

مجريات

وأبدى بيتسو موسيماني مدرب الوحدة سعادته باستجابة اللاعبين السريعة وردة فعلهم القوية بعد الخسارة في الجولة الأولى من البطائح، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية أمام فريق قوي، ونجح اللاعبون في التعامل مع مجريات اللقاء واللعب بروح قتالية عالية.

وقال :«أعتقد أن هذا هو التوقيت المناسب للعودة بالفوز في مباراة ديربي بعد أن خسرنا الجولة الأولى، سعيد باستجابة اللاعبين السريعة وردة فعلهم للتعويض، ولكن نحن الآن في تحد ويجب تذكير اللاعبين بأن الفوز لا ينفي أننا وقعنا في أخطاء سنعمل على تصحيحها».

فوز

وأضاف موسيماني:«فوز واحد لا يعني شيئاً، والطريق طويل في الدوري، أخبرت اللاعبين قبل المباراة بقدرتنا على الفوز، ونجحنا في تصحيح أخطاء الجولة الأولى، وتجاوز الغيابات الكثيرة والمؤثرة».

وتابع:«استطعنا إيقاف خطورة هداف الجزيرة علي مبخوت، وفي آخر 15 دقيقة كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف أخرى لو نجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا، ولكن هذا لم يتحقق بسبب عدم اتخاذ قرارات صحيحة أمام المرمى».

وعن تبديل المهاجم الأساسي وهداف الفريق، جواو بيدرو، قال:«بيدرو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وهو هداف الفريق، وتبديله كان تكتيكياً في المقام الأول وليس بسبب تعرضه لإصابة».

استحواذ

من جانبه، قال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة:«نشعر بإحباط كبير للخسارة، وأعتقد أن الجزيرة لم يخسر لأنه كان الأسوأ خلال المباراة، والوحدة لم يفز لأنه كان الطرف الأفضل، كنا بحاجة للتعامل بشكل أفضل مع الكرات الثابتة التي سجل منها الوحدة هدفيه».

وأضاف:«لا يمكنني لوم اللاعبين على الخسارة لأنهم قدموا كل شيء خلال المباراة، سيطرنا على مجريات الأمور، ولكن كرة القدم ليست استحواذاً على الكرة فقط وإنما تتطلب الحسم أمام المرمى».

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