الشارقة والوصل.. «كلاسيكو» الجولة الثانية

المصدر: الشارقة، دبي - ياسر قاسم وإيهاب زهدي

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يشهد استاد الشارقة في الثامنة والنصف من مساء اليوم قمة أخرى ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين حينما يحل الوصل ضيفاً على الشارقة في ختام الجولة، في مباراة تعتبر «كلاسيكو» ينتظره عشاق كرة القدم الإماراتية بكثير من الترقب والتشويق، لما تذخر به مواجهات الفريقين من إثارة ومتعة كروية على مر السنوات الطويلة.

وتأخذ المباراة أهميتها القصوى بعد فوز الفريقين في الجولة الأولى وسعيهما للتقدم مبكراً في المسابقة، ويتطلع الشارقة لمواصلة انتصاراته التي بدأها بالفوز في 3 مباريات على التوالي خلال أسبوع واحد، مرتين في البطولة الآسيوية ومرة في الجولة الأولى للدوري، ويدرك المدرب الشهير كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة أهمية عدم التفريط في أي نقطة بالدوري، خصوصاً وفريقه يلعب للمرة الأولى على ملعبه بعد أن عاد بالنقاط الثلاث من خارج ملعبه في الجولة الأولى أمام مستضيفه اتحاد كلباء.

ويتسلح الشارقة بمعنويات عالية بتأهله لمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا قبل 5 أيام في إيران، بعد أداء قوي ومميز، وسيكون الخيار المناسب للمدرب كوزمين هو الدفع بالتشكيلة نفسها التي بدأ بها مباراة تراكتور الإيراني ونجحت في تحقيق التأهل الآسيوي.

وخاض الشارقة 3 تدريبات جيدة قبل مواجهة الوصل، اطمأن فيها كوزمين على جاهزية اللاعبين، وركز على مشاهدة مباراة الوصل الماضية أمام الإمارات وتوضيح أهم الملاحظات للاعبي فريقه، كما ركز كوزمين على معالجة الأخطاء التي أدت لاستقبال 3 أهداف في مرمى فريقه أمام اتحاد كلباء لمعالجتها أمام منافس كبير مثل الوصل.

هدف

ويسعى الشارقة لتحقيق فوزين في أول جولتين للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق ذلك في أول جولتين من آخر 3 مواسم.

ويتفوق الوصل تاريخياً في سجل مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف سواء في عدد مرات الفوز «11 مقابل 8» أو تسجيل الأهداف «41 مقابل 37»، ويعتبر نجم الشارقة كايو لوكاس، صاحب البصمة البارزة مع فريقه ويسعى في مباراة الوصل للوصول إلى المئوية في مساهماته الهجومية على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف، حيث لديه 99 مساهمة حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 57 هدفاً وصناعته 42 خلال 135 مباراة بالمسابقة.

مساندة

وأولى نادي الشارقة اهتمامه الخاص بالمباراة من الناحية الجماهيرية للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، حيث قامت شركة كرة القدم بشراء جميع التذاكر المخصصة للنادي لتقديمها هدية لجمهور النادي، ويتم توزيعها عبر منافذ التذاكر في الاستاد ابتداءً من الرابعة والنصف مساءً «قبل 4 ساعات من انطلاقة المباراة»، وجاءت الخطوة تقديراً لجمهور النادي ومواقفه المساندة مع الفريق.

مواجهة

في المقابل، يدخل الوصل المواجهة واضعاً نصب عينيه تحقيق الفوز في الجولة الثانية، للدخول بقوة في المنافسة على درع الدوري، بعدما نجح في حسم مواجهته في الجولة الأولى بالفوز على ضيفه الإمارات بهدف وحيد في زعبيل، ومن المتوقع، غياب علي صالح نجم الوصل، عن مواجهة الشارقة، بعد تعرضه للإصابة في الجولة الافتتاحية، ويخشى مدرب الفريق، المغامرة والدفع باللاعب إذا لم يكن جاهزاً بشكل كامل حتى لا تتفاقم إصابته الحالية ويغيب لفترة طويلة عن المباريات.

شكوك

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، على هذا الأمر، بقوله: «لا يوجد لدينا شكوك بالغيابات سوى علي صالح، وإذا لم يكن جاهزاً فلن يشارك، لأنه لاعب مهم جداً للفريق، ولا يجب المخاطرة بفقدانه لفترة طويلة من أجل مباراة واحدة، ونحن لدينا لاعبون على مستوى رائع، ولديهم القدرة على تقديم أداء قوي أمام الشارقة، ولدي الثقة في جميع لاعبي الفريق المختارين لمواجهة الجولة الثانية من الدوري».

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