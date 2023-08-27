شباب الأهلي وخورفكان.. طموح الـ 6 نقاط

المصدر: دبي، خورفكان - إيهاب زهدي ومحمد فضل

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يستضيف شباب الأهلي نظيره خورفكان في السادسة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، بطموح الفوز في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، والوصول إلى 6 نقاط، بعدما حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى على مضيفه عجمان بنتيجة 3 - 0، ويقابله خورفكان بالطموح ذاته، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على ضيفه حتا بنتيجة 2 - 1.

ويدخل «فرسان دبي» المباراة بتركيز عالٍ، بعدما ودع الفريق دوري أبطال آسيا بخسارة الملحق أمام مضيفه النصر السعودي 2 - 4، وستكون لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، الأولوية لدى شباب الأهلي، دفاعاً عن لقبها الذي توج به الموسم الماضي، إلى جانب السعي للمنافسة على باقي الألقاب المحلية في الموسم الجاري.

استقرار

ولا يعاني شباب الأهلي من أي غيابات مؤثرة قبل مواجهة خورفكان، ولذا يتوقع أن يكون هناك استقرار في تشكيلة الفريق، للحفاظ أيضاً، على التفوق التاريخي الكبير لشباب الأهلي أمام خورفكان، بعدم تعرضه للخسارة في 8 مواجهات سابقة، إذ فاز في 7 وتعادل في مباراة. وأكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة خورفكان، وأوضح أن مثل هذه المباريات تكون صعبة، وتحتاج أن يكون الجميع في أعلى درجات التركيز، وشدد على ضرورة التمسك بنقاط الفوز، مطالباً جماهير فريقه بالمساندة والدعم، لأن تواجدهم يعطي اللاعبين دافعاً معنوياً يساعدهم على إنجاز المهمة.

راحة

وفيما يتعلق بضغط المباريات المتتالية، قال نيكوليتش : «أدينا مباراتين صعبتين أمام الوحدات الأردني بدوري أبطال آسيا، وعجمان بالدوري الإماراتي، قبل السفر لمواجهة النصر السعودي في البطولة الآسيوية، وعدنا للتحضير لمباراة خورفكان، وأملك عدداً كبيراً من اللاعبين الجيدين، وعليهم جميعاً العمل بقوة لإثبات وجودهم، وبعد هذه الجولة ستكون هناك فترة توقف يمكن أن ينال خلالها اللاعبون قسطاً من الراحة».

تحسين

من جانبه، وصف عيد خميس لاعب شباب الأهلي، مباراة خورفكان بـ«القوية»، مشيراً إلى أن المنافس يعيش وضعاً جيداً، بعد الفوز في الجولة الأولى، وسيسعى لتحسين مركزه أكثر وحصد مزيد من النقاط، وقال: «المباراة على ملعبنا، ولا بد من الخروج بالنقاط الثلاث، وسنعمل بكل ما نملك لتقديم أفضل ما لدينا، من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، وننتظر مساندة جمهورنا الذي ظل يقف إلى جانبنا دائماً، وسنبذل أقصى جهد ممكن من أجل إسعادهم».

عودة

وفي خورفكان أكمل فريق المدرب عبدالعزيز العنبري جاهزيته للقاء شباب الأهلي والذي يخوضه النسور بنشوة الفوز في المباراة الافتتاحية على حتا بنتيجة 2 - 1، وهو الانتصار الذي وضع الفريق مع مقدمة أندية المسابقة برصيد 3 نقاط.

ويتطلع خورفكان للعودة من دبي بنتيجة إيجابية أقلها التعادل إن لم يكن الفوز أمام بطل الدوري، لكن المهمة لن تكون سهلة بملعب راشد عقب خروج الفرسان من تمهيدي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي وستزيد هذه المعطيات من صعوبة وحرارة اللقاء.

انتصار

وينتظر أن يدفع الجهاز الفني بقيادة المدرب العنبري بالأسماء نفسها التي تمكنت من تحقيق الانتصار على الإعصار الحتاوي بقيادة صخرة الدفاع سلطان فايز الذي توج نفسه نجماً للقاء خورفكان وحتا إلى جانب البرازيلي تياغو صاحب هدف الانتصار خلال المواجهة الماضية.

بدوره، قال عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان: مباراة شباب الأهلي لن تكون سهلة ونخوضها أمام فريق متمرس - وخورفكان في أتم الجاهزية للقاء بطل الدوري، وتابع الفوز في المباراة السابقة محفز للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية وندرك صعوبة المباراة وثقتي كبيرة في اللاعبين.

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