بني ياس يمطر شباك النصر برباعية قاسية

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حقق بني ياس انتصاره الأول الموسم الحالي، بفوزه على ضيفه النصر بنتيجة عريضة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد "السماوي" أول ثلاث نقاط في رصيده، وظل النصر من دون نقاط بعد جولتين من المسابقة.

سجل رباعية بني ياس تاولانت سيفيري (13)، يوسف نياكاتي (هدفين) 20 و54، وغاستون سوايز (57)، بينما سجل هدفي النصر كيفن أغوديلو (15)، ويوري ميديروس (17).

جاءت المباراة عامرة بالأهداف ومفتوحة من الجانبين، حيث قدم الفريقان أداء هجومياً ممتعاً على مدار الشوطين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 بعدما جاءت الأهداف الأربعة خلال العشرين دقيقة الأولى، وفي غضون سبع دقائق فقط، إذ افتتح سيفيري التسجيل لبني ياس في الدقيقة 13، وعادل أغوديلو النتيجة من كرة ارتدت من حارس السماوي، قبل أن يضيف ميديروس الهدف الثاني للنصر بعدها بدقيقتين، فيما تعادل يوسف نياكاتي لبني ياس في الدقيقة 20.

وشهد الشوط الثاني تفوقاً نسبياً لبني ياس الذي نجح في تسجيل هدفين متتاليين خلال ثلاث دقائق عن طريق نياكاتي الذي سجل ثالث أهدافه هذا الموسم، والأرجنتيني غاستون سواريز، وسط أخطاء دفاعية في التمركز والتنظيم من جانب لاعبي النصر استغلها السماوي باقتدار، ليحقق الفريق انتصاراً مهماً ويعوض إخفاقه في الجولة الأولى بالخسارة أمام العين.

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