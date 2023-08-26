النصر يجدد عقد رعايته مع الإمارات العقارية

المصدر: دبي - البيان

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ضمن محور الاستدامة المالية في نادي النصر، أبرمت شركة النصر للاستثمار عقداً مع شركة الإمارات العقارية لتأجير مبنى النصر سنترال الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 116 شقة لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى عقد رعاية للنادي بقيمة 700 ألف درهم.

جرت مراسم التوقيع بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، سعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، محمد اونام فاياليل رئيس المكتب التنفيذي لشركة الإمارات العقارية.

من جانبه، أكد منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار سعادته بتجديد الشراكة مع الإمارات العقارية، مشدداً على أن نادي النصر وشركة نادي النصر للاستثمار يعملان بشكل حثيث على خطة استثمارية راسخة وطويلة الأمد لتعظيم العائد الاستثماري للأصول الموجودة من أراضٍ أو مبانٍ في سبيل الوصول للاكتفاء الذاتي من خلال المصادر المالية.

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