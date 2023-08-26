كلباء يفشل في فك " شفرة "البطائح لثالث مرة في عصر الاحتراف

المصدر: الشارقة – محمد فضل

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خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة البطائح وضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية من دوري ادنوك للمحترفين ليضيف الراقي النقطة الرابعة لرصيده ، ويضع كلباء النقطة الأولى ليفشل " النمور " في فك شفرة البطائح للمباراة الثالثة على التوالي في عصر الاحتراف بعد ان خسر وتعادل خلال الموسم الماضي امام الراقي بالإضافة لنتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراة اليوم .

وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة طرد حكم اللقاء احمد سالم لمدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي لاحتجاجه المتواصل على قرارات التحكيم .

وساد الحذر الشديد انطلاقة المباراة وسط تخوف واضح من لاعبي الفريقين خشية اهتزاز الشباك في وقت مبكر يربك حسابات كل مدرب في الدقائق الأولى .

وبعد مرور ربع ساعة بدأ اللاعبون في التحرر من الرقابة وفتح اللعب عن طريق الأطراف وشكلت تحركات البطائح خطورة بالغة على مرمى حارس النمور عيسى الهوتي .

واجرى مدرب كلباء الإيراني مجيدي تبديلاً اضطرارياً بإخراج فرنانديز " المصاب " واقحام البرازيلي ميشال في الدقيقة 25 .

وتلوح اخطر الفرص لفريق البطائح من الكرة التي هيأها سيكو بابا لزميله اناتولي الذي وصلته الكرة والمرمى خالي من الحارس لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى وسط دهشة جمهور الراقي في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأولى على وقع التعادل السلبي .

وارتفعت وتيرة اللقاء خلال شوط المدربين مع تبادل الهجمات الخطرة وقام حكم المباراة بإلغاء هدف لاعب البطائح اناتولي بعد العودة لتقنية الفيديو " الفار " بداعي التسلل .

وتمكن حارس "الراقي " إبراهيم عيسى من صد اخطر كرات الشوط الثاني بعد ان سدد لاعب كلباء بيسا كرة قوية وجدت عيسى في المكان المناسب في الدقيقة 65 . ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي جديد على مستوى النتيجة التي انتهت على وقع التعادل السلبي .

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