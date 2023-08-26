«نيران صديقة» تحسم ديربي أبوظبي

المصدر: أبوظبي، رأس الخيمة - محمد صادق وأحمد عيسى

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ساعدت «نيران صديقة» الوحدة في حسم «ديربي أبوظبي» لصالحه بفوزه على حساب مضيفه الجزيرة 2 - 1، في المباراة التي جرت مساء أمس، على استاد محمد بن زايد، في قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد العنابي أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم ويعوض خسارته المفاجئة أمام البطائح في الجولة الأولى، ويتلقى الجزيرة أول خسارة له الموسم الحالي.



وواصل الوحدة تفوقه على الجزيرة في السنوات الأخيرة، ليحقق فوزه الثامن في الديربي في آخر 11 مباراة، والـ 12 في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.



بذل لاعبو الفريقين جهداً كبيراً، وقدموا أداءً قوياً على مدار شوطي اللقاء ، افتتح المدافع علاء الدين زهير التسجيل للوحدة بكرة رأسية من الركنية التي نفذها الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 17.

واستحوذ الجزيرة على الكرة أغلب فترات المباراة، وكثف من ضغطه الهجومي بعد هدف العنابي، ولكن لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشامسي في الشوط الأول باستثناء تصويبة قوية من كيبانو في الدقيقة 40 مرت بجوار القائم. وقدم الوحدة مباراة دفاعية قوية ، واعتمد موسيماني على التحول السريع من الدفاع للهجوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة.



ونجح الجزيرة في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد عرقلة تعرض لها هداف «الفخر» داخل المنطقة.

وتقدم الوحدة مجدداً بالهدف الثاني وهدف الفوز سجله مدافع الجزيرة البرازيلي فيرناندو لوكاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وتحمل دفاع العنابي عبء الهجوم «الجزراوي» في الدقائق المتبقية من المباراة، بعدما كثف لاعبو الجزيرة ضغطهم الهجومي من أجل إدراك التعادل، إلا أن لاعبي الوحدة نجحوا في الدفاع عن مرماهم ببسالة، لتنتهي المباراة بفوز «أصحاب السعادة».



تعادل مثير



واستحقت مباراة الإمارات وضيفه عجمان لقب المباراة المجنونة بعد أن عرفت تحولات عديدة أدت إلى نهاية مثيرة بالتعادل 4-4. وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيا قائد الصقور أندريس إنييستا على تألقه في اللقاء بعد أن صنع الهدف الأول وأحرز الرابع من ركلة جزاء، بالنتيجة ليضع كل فريق نقطة برصيده.

بدأت المباراة بأفضلية «الصقور» الذي نجح مبكراً في هز شباك ضيفه بالهدف الأول من كرة عكسية للنجم إنييستا حوّلها ليثيري سيلفا برأسية إلى داخل الشباك، لكن «البرتقالي» استرد الأفضلية سريعاً وتمكن من إدراك هدف التعادل برأسية مدافعه عبد الله صالح في الدقيقة العاشرة.



وبعد الهدف فرض عجمان سيطرته وسط تراجع الصقور الذي حاول الاعتماد على الهجمات المرتدة لهز شباك ضيفه دون جدوى، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضاعف عجمان هجومه وتمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة العائد وليد أعزرو في الدقيقة 43، وأتبعه مبونغو بإحراز هدف التقدم الثالث في الدقيقة 45 + 2، والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وأعاد «الصقور» ترتيب صفوفه في الشوط الثاني لتعديل النتيجة وتقاسم سيطرة الكرة مع «البرتقالي»، وكاد إنييستا أن يضيف الهدف الثاني من ضربة ثابتة نفذها بإتقان ولكن كرته اصطدمت بالعارضة، وبعدها نجح إسماعيل الحمادي في تقليص الفارق بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 64 والذي أعاد الصقور للقاء ومنحه الأفضلية وسط دعم كبير من جمهوره، ومحاولات لاعبيه لإدراك التعادل دون أن يتوقف «البرتقالي» عن اللعب الهجومي.

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة بهجوم متبادل بين الفريقين وتمكن فرانك كوم من تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل الثالث وأتبعه النجم المخضرم إنييستا بإحراز هدف التفوق الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر للقاء لكن عجمان رفض الخسارة وعاد لإدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بهدف من ركلة جزاء أحرزه علي مدن أطلق بعده الحكم صافرة النهاية.

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