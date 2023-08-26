محمد عبيد يشارك في دورة «الفار»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يشارك حكمنا الدولي محمد عبيد في دورة إعداد حكام تقنية الفيديو المساعد VAR التي تنطلق اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بإشراف لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، في إطار المساعي لتجهيز وإعداد قضاة ملاعب النخبة للمشاركات في البطولات القارية للأندية والمنتخبات وتصفيات كأس العالم المقبلة.

يذكر أن محمد عبيد شارك في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بإدارة مباراة العين وبني ياس من داخل غرفة تقنية «الفار» والتي انتهت بفوز العين 3 - 2 ويعتبر من قضاة الملاعب المميزين في إدارة مختلف المباريات في المسابقات.

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