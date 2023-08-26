5 صفقات مثيرة في «الميركاتو الصيفي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستعد أندية المحترفين، لإسدال الستار على قيد لاعبين جدد، مع بقاء أسابيع قليلة فقط على إغلاق باب «الميركاتو الصيفي»، والذي تنافست خلاله تلك الأندية على تدعيم صفوفها بمجموعة من اللاعبين المميزين قبل بداية تحديات الموسم الجاري 2023 - 2024، والتي بدأت بمباريات دوري أدنوك للمحترفين، أولى المسابقات الرسمية، وطوال هذا الماراثون الطويل من المباحثات والتعاقدات، كان هناك عدد من الصفقات المثيرة للجدل، وحظيت بالكثير من الترقب الجماهيري والإعلامي.

1 تعتبر صفقة تعاقد النصر مع المهاجم سيدريك باكامبو (32 عاماً)، من الكونغو الديمقراطية يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، واحدة من أكثر الصفقات التي نالت الاهتمام الجماهيري والإعلامي، وزاد الاهتمام عندما طلب اللاعب الرحيل بعد أسابيع قليلة من اكتمال الصفقة، رغبة منه في اللعب مع غلطة سراي، والذي تلقى منه عرضاً للعب، إلا أن النادي التركي، شدد على أن اللاعب عليه أن يتولى بنفسه فسخ عقده مع «العميد»، وهو ما قام به اللاعب ليستفيد النصر مادياً من الصفقة بعد التعاقد مع اللاعب في انتقال حر وفسخ عقده عقب تسديد الشرط الجزائي، وقيمته 700 ألف يورو حسب ما أشار موقع «ترانسفير ماركت».

2 انتقل الإيراني مهدي قائدي (24 عاماً)، من شباب الأهلي إلى اتحاد كلباء على سبيل الإعارة الموسم الجاري، بناءً على طلب من مواطنه فرهاد مجيدي مدرب «النمور»، وذلك بعدما لعب الموسم الماضي مع الاستقلال الإيراني على سبيل الإعارة أيضاً، وبدا أن اللاعب لم يكن يرغب في الرحيل عن الاستقلال، وعبر عن ذلك بتغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر»، وقال فيها: «لم أود أن افترق عن الاستقلال، ولكن يجب أن أحترم عقدي مع شباب الأهلي، وسوف أعود يوماً ما إلى الاستقلال»، وأشارت وسائل إعلام إيرانية، أن الاستقلال، فشل في الاحتفاظ باللاعب سواء بتجديد الإعارة أم بشراء عقده، بسبب أزمة مالية.

3 كان إسماعيل الحمادي (35 عاماً)، نجم المنتخب الوطني الأول ونادي شباب الأهلي السابق، واحداً من الصفقات المهمة في «الميركاتو الصيفي»، واقترب اللاعب كثيراً من الانضمام إلى نادي حتا العائد إلى التنافس في دوري المحترفين هذا الموسم، وتم الاتفاق بالفعل على كل بنود صفقة الانتقال الحر للحمادي، بعد نهاية عقده مع خورفكان، إلا أن اللاعب غير فجأة وجهته، ويتردد أن مكالمة تليفون أخيرة، دفعت الحمادي للانضمام إلى نادي الإمارات، والعائد بدوره أيضاً، إلى التنافس في دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

4 رحل اللاعب البرتغالي أنطونيو توزي (30 عاماً)، عن نادي النصر بعد التألق مع «العميد» الذي انضم إليه عام 2019، واقترب اللاعب كثيراً من البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، مع رغبة نادي خورفكان في التعاقد معه في صفقة انتقال حر، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع الإعلان الرسمي عن الصفقة، فاجأ توزي الجميع بالتعاقد مع نادي الحزم السعودي.

5 تألق التونسي فراس بالعربي (27 عاماً)، مع الفجيرة موسم 2020 - 2021، عندما لعب معه على سبيل الإعارة قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي، وهو الأمر الذي لفت الأنظار إلى اللاعب، والذي تعاقد معه عجمان ليدافع عن شعاره في موسمي 2021 - 2022 و2022 - 2023، ورغم تألق اللاعب مع «البرتقالي»، إلا أنه طلب الرحيل قبل نهاية عقده الذي ينتهي صيف 2024، وذلك بعد تلقيه عرضاً للرحيل، ورغم تأكيد أنباء إكمال تعاقده مع الشارقة، إلا أن مصير الصفقة ظل معلقاً لفترة طويلة، ما سمح بظهور وانتشار شائعات انتقاله لأندية أخرى، حتى تم الإعلان الرسمي عن ارتداء فراس لشعار الشارقة في الموسم الجاري.

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