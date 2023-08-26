بني ياس والنصر.. جولة التعويض

المصدر: أبوظبي، دبي - محمد صادق وعلي الظاهري

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يبحث بني ياس والنصر عن أول فوز الموسم الحالي حينما يلتقيان عند الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم، في ملعب السماوي بالشامخة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.



وسيكون الفوز وحصد النقاط الثلاث هدفاً أساسياً لكلا الفريقين لتعويض الخسارة التي منيا بها في الجولة الأولى حينما خسر بني ياس من العين، والنصر في ملعبه أمام الجزيرة.



ويدخل بني ياس اللقاء بمعنويات جيدة ورغبة قوية في الانتصار، عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريق في مواجهة «الزعيم» وإن كانت المباراة صعبة على كلا الفريقين، وتشهد صفوف «العميد» عودة قائد الفريق عادل تاعرابت بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام الجزيرة، فيما يفتقد «العميد» جهود اللاعب محمد جمال بسبب الإصابة.



وعلى الرغم من تفوق «الأزرق» على «السماوي» في تاريخ مواجهات الفريقين، بفوز النصر في 12 مباراة، مقابل 5 لبني ياس، والتعادل في 7 مواجهات، فإن النصر سيسعى لتحقيق فوز غائب في ملعب السماوي منذ ديسمبر 2016.



هدف



وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس أن فريقه يبحث عن مواصلة الأداء القوي الذي قدمه أمام العين في الجولة الأولى على الرغم من الخسارة، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة المواجهة أمام النصر الذي يملك إمكانات كبيرة.



وقال: «طوينا صفحة العين التي ظهرنا فيها بأداء قوي، وراضٍ عن المستوى على الرغم من الخسارة بعدما كنا قريبين من الخروج بنتيجة إيجابية».



وأضاف: «بني ياس جاهز لمواجهة النصر، وحللنا أداء المنافس، يجب أن نلعب بذكاء وعطاء كبيرين، وأن نقود ونسيطر على المباراة وحتى إن لم نكن نمتلك الكرة».



وكشف عن عدم وجود غيابات في صفوف الفريق أو إصابات جدية، مشيراً إلى أنه نصح اللاعبين وخاصة العناصر الجديدة بتوزيع الجهد نظراً لصعوبة اللعب بالقوة نفسها في الأجواء الحارة.



وتابع: «سعيد بالمجموعة الحالية من اللاعبين، والفريق يحتاج فقط لمزيد من الانسجام، وبسبب الطقس الحار والرطوبة العالية قد يحتاج اللاعبون الجدد إلى مزيد من الوقت للتأقلم».



وأكد ميلانيتش أن هدف بني ياس الموسم الحالي حتى بعد الخسارة الأولى من العين لم يتغير، ويريد أن يظهر الفريق بشخصية قوية في الدوري، ويحقق النجاح في كل مباراة، ولا سيما أن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وبمزيج من الخبرة والشباب.



حرص



وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر أنه بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام الجزيرة حرص على معالجة الأخطاء التي ارتكبها الفريق وخاصة على مستوى المنظومة الدفاعية لتفادي الوقوع فيها في مواجهة اليوم أمام بني ياس الذي يتميز بالسرعة والتحولات من الدفاع إلى الهجوم مؤكداً أن ثقته كبيرة بلاعبيه من أجل العودة بنتيجة إيجابية من قلعة «السماوي».



مشكلة



وأشار غوران إلى أن مشكلة النصر في المباراة الأولى لم تكن في الانسجام بين اللاعبين وإنما تمثلت في عدم ترابط خطوط اللعب بصورة مثالية ولكن في المجمل العام يتميز الفريق بحالة من الطاقة الإيجابية، موضحاً أن خسارة الفريقين في الجولة السابقة تتطلب منهم تقديم أداء جيد للخروج بنتيجة إيجابية ولكل مباراة ظروفها إلا أن المكسب الأكبر عودة اللاعب عادل تاعرابت قائد الفريق لدوره المهم في الربط بين الخطوط.

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