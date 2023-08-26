البطائح وكلباء.. اختبار حقيقي

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يستضيف البطائح فريق اتحاد كلباء في الساعة 18:00 اليوم على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر المباراة بمثابة اختبار صعب وحقيقي يجمع صاحب الأرض المنتشي بالفوز التاريخي على الوحدة في مستهل مشواره للموسم الجديد مما قاده إلى حصد 3 نقاط ثمينة، بينما يسعى الضيوف لتحقيق أول انتصار بعد التفريط بنقاط الجولة الافتتاحية إثر الخسارة بصعوبة أمام الشارقة.



وأشاد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، بمنافسه كلباء هذا الموسم قائلاً: إن الخصم يقدم مستوى أفضل من الموسم الماضي خاصة على مستوى الشق الهجومي في ظل وجود لاعبين مميزين في هذا المركز.



وأضاف رادوي أنه يجب عليهم التعامل بذكاء في مباراة اليوم ، لافتاً إلى أنه طوى صفحة المباراة السابقة وأصبحت من الماضي وينظر دائماً إلى الأمام.



بدوره، حذر الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء فريقه من خطورة البطائح، وقال: نلعب أمام فريق منظم وجيد وقادم من انتصار مهم على الوحدة مشيراً إلى أن فريقه جاهز للقاء، وتابع: شاهدت مباراة البطائح الماضية لافتاً إلى أن الفريق المضيف تطور بشكل كبير وملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وأضاف بعد مباراة الشارقة الماضية وقف الجهاز الفني على الأخطاء، وقال رغم الهزيمة إلا أنني كمدرب راضِ عن أداء الفريق، ونبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم العرض الجيد الذي يمهد لنا الطريق للفوز والحصول على النقاط الثلاث.

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