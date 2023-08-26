حتا والعين.. أهداف مختلفة

المصدر: دبي، العين - علي الظاهري وطلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على حتا في الساعة 18.00 اليوم على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ورغم اختلاف الأهداف بين «الإعصار»، الذي يتطلع إلى البقاء، و«الزعيم» المنافس على اللقب، فإن المفاجآت قد تكون واردة في ظل المستوى المميز لصاحب الأرض في الجولة الافتتاحية رغم خسارته بصعوبة أمام خورفكان.



وأكد الصربي زيلكو ماركوف، مدرب حتا، أن الأجواء مفعمة بالحماس لخوض منافسات الجولة الثانية أمام فريق بحجم العين رغم الخسارة المؤسفة لحتا في المباراة السابقة ضد خورفكان، مشيراً إلى أن مواجهة اليوم تجمعهم بفريق صاحب إمكانات كبيرة بقيادة مدرب جديد من مدرسة كروية مختلفة، كما أن المنافس يملك لاعبين بجودة عالية، ويستحق كامل الاحترام، حاله حال بقية الفرق في دوري المحترفين.



مواجهة



واعتبر المدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن مواجهة حتا اليوم تعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة لهم، وقال: أعتقد أن المباراة ستكون مشابهة لمواجهتنا أمام بني ياس، ونتطلع لمتابعة النتائج الإيجابية.



وأضاف: سنواجه فريقاً جيداً يتطور باستمرار؛ لذلك المواجهة لن تكون سهلة، ولكن أهدافنا واضحة، وتتمثل في الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، ولا أعتقد أن لدينا مشاكل كبيرة، خصوصاً وأننا نعمل دائماً على تحليل الأداء لتحسين منظومة اللعب، لا سيما الدفاعية.

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