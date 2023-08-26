«الأبيض» الأولمبي يتجمع ويتدرب في دبي الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود الأبيض الأولمبي للتجمع اليوم في بداية معسكر محلي يقام في دبي لمدة ثلاثة أيام، يتم خلاله المران، ويعقبه التوجه، فجر الثلاثاء المقبل، إلى مدينة داليان الصينية لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، حيث أوقعت القرعة الإمارات في مجموعة تضم أيضاً الهند والمالديف والصين.

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الصين يوم 6 سبتمبر، بينما يواجه في الجولة الثانية منتخب المالديف يوم 9 سبتمبر، على أن يواجه منتخب الهند يوم 12 سبتمبر في الجولة الختامية، ويطمح الأبيض الأولمبي للظهور المشرف سعياً لنيل أحد مقاعد التأهل للنهائيات، لتكون بداية عهد جديد للمنتخبات الوطنية، التي ودعت معظم البطولات خلال الفترة الماضية.

ويشارك في التصفيات 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة في الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

ويعقد أعضاء الجهازين الفني والإداري المكون من جمال بوهندي، مدير الفريق، وسالم اليعقوبي، والإسباني دينس سيلفا، المدير الفني للفريق، اجتماعاً مع اللاعبين في بداية التجمع من أجل شرح برنامج الإعداد، وحثهم على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى جهد خلال المنافسات المقبلة سعياً لتحقيق طموحات جماهير الفريق في التأهل للنهائيات التي ستقام العام المقبل.

معسكر النمسا

يذكر أن الأبيض الأولمبي أقام معسكراً خارجياً مشتركاً مع المنتخب الأول في مدينة كابرون النمساوية لمدة عشرة أيام، وشهد تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، ركز خلالها الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق مجموعة من أساليب اللعب، والتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين، كل حسب مركزه، وخاض الأولمبي في اليوم الأخير حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب الأول، عبارة عن تقسيمة من ثلاثة أشواط انتهت بتفوق المنتخب الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز