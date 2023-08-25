الوحدة يفوز على الجزيرة .. "الديربي" يبتسم لـ "أصحاب السعادة"

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حسم الوحدة "ديربي العاصمة" لصالحه بفوزه على حساب مضيفه الجزيرة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، في قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد العنابي أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم ويعوض خسارته المفاجئة أمام البطائح في الجولة الأولى، ويتلقى الجزيرة أول خسارة له الموسم الحالي.

وواصل الوحدة تفوقه على الجزيرة في السنوات الأخيرة، ليحقق فوزه الثامن في الديربي في آخر 11 مباراة، والـ 12 في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

بذل لاعبو الفريقان جهداً كبيراً، وقدموا أداء قوياً على مدار شوطي اللقاء وسط أجواء حارة ورطوبة عالية.

افتتح المدافع علاء الدين زهير التسجيل للوحدة بكرة رأسية من الركنية من التي نفذها الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 17.

واستحوذ الجزيرة على الكرة أغلب فترات المباراة، وكثف من ضغطه الهجومي بعد هدف العنابي، ولكن لم عجز الفريق عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشامسي في الشوط الأول باستثناء تصويبة قوية من كيبانو في الدقيقة 40 مرت بجوار القائم.

وقدم الوحدة مباراة دفاعية قوية نجح خلالها في التصدي لهجمات الجزيرة، واعتمد موسيماني على التحول السريع من الدفاع للهجوم، والكرات الطويلة من الخلف للأمام، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة.

ونجح الجزيرة في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد عرقلة تعرض لها هداف "الفخر" داخل المنطقة.

وتقدم الوحدة مجدداً بالهدف الثاني وهدف الفوز سجله مدافع الجزيرة البرازيلي فيرناندو لوكاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وتحمل دفاع العنابي عبء الهجوم "الجزراوي" في الدقائق المتبقية من المباراة، بعدما كثف لاعبو الجزيرة ضغطهم الهجومي من أجل إدراك التعادل، إلا أن لاعبي الوحدة نجحوا في الدفاع عن مرماهم ببسالة، في الوقت الذي تبارى لاعبو الوحدة في إهدار فرصاً سهلة من الهجمات المرتدة في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لـ "أصحاب السعادة".

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