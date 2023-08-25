التعادل الإيجابي يفصل مواجهة الإمارات وعجمان في الدوري

المصدر: رأس الخيمة-أحمد عيسى

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تعادل الإمارات وضيفه عجمان 4-4 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة مثيرة وحماسية ، شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، حيا قائد الصقور أندريس إنييستا على تالقه في اللقاء بعد أن صنع الهدف الأول وأحرز الرابع من ركلة جزاء، بالنتيجة وضع كل فريق نقطة برصيده.

بدأت المباراة بأفضلية "الصقور" الذي نجح مبكرا في هز شباك ضيفه بالهدف الأول من كرة عكسية للنجم إنييستا حولها ليثيري سيلفا برأسية إلى داخل الشباك، لكن "البرتقالي" استرد الأفضلية سريعا وتمكن من إدراك هدف التعادل برأسية مدافعه عبد الله صالح في الدقيقة العاشرة.

وبعد الهدف فرض عجمان سيطرته وسط تراجع الصقور الذي حاول الإعتماد على الهجمات المرتدة لهز شباك ضيفه دون جدوي، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضاعف عجمان هجومه وتمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة العائد وليد أعزرو في الدقيقة 43، وأتبعه مبونغو بإحراز هدف التقدم الثالث في الدقيقة 2+45، والذي أنتهى علي الشوط الأول.

وأعاد "الصقور" ترتيب صفوفه في الشوط الثاني لتعديل النتيجة وتقاسم سيطرة الكرة مع "البرتقالي"، وكاد إنييستا أن يضيف الهدف الثاني من ضربة ثابتة نفذها بإتقان ولكن كرته أصطدمت بالعارض، وبعدها نجح إسماعيل الحمادي في تقليص الفارق بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 64 والذي أعاد الصقور للقاء ومنحه الأفضلية وسط دعم كبير من جمهوره، ومحاولات لاعبيه لإدراك التعادل دون أن يتوقف "البرتقالي" عن اللعب الهجومي.

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة بهجوم متبادل بين الفريقين وتمكن فرانك كوم من تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل الثالث وأتبعه النجم المخضرم إنييستا بإحراز هدف التفوق الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر للقاء لكن عجمان رفض الخسارة وعاد لإدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بهدف من ركلة جزاء أحرزه علي مدن أطلق بعده الحكم صافرة النهاية.

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