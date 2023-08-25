منتخبنا للرياضات الإلكترونية.. مشوار المونديال ينطلق غداً

المصدر: بوخارست - البيان

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يشارك منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية في بطولة العالم، والتي تنطلق في رومانيا يوم غدٍ ، ويتنافس لاعبو منتخبنا الوطني خلالها في 3 ألعاب ما بين القتالية والإستراتيجية وكرة القدم الإلكترونية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 8 لاعبين هم سلطان راشد، وسعيد اليماحي، ومحمد راشد، وحمدان راشد، وحمدان رحمه، وعبد العزيز عوض، وعبد الله يعقوب، وسعيد راشد، كما تضم البعثة إداري الفريق عبد الولي الأنصاري.

وكان المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية حقق الميدالية الفضية في مشاركته بالدوري الأفريقي العربي، بالعاصمة السعودية الرياض، وضمت البعثة 7 لاعبين هم سيف النعيمي، وسيف العامري، وعبد الرحمن العوضي، ويوسف العوضي، ومحمد الجسمي، وخالد كرمستجي، بالإضافة للطاقم الفني ورئيس لجنة المنتخبات محمد عبد الرحمن البناء ورئيس البعثة المستشار سعيد علي الطاهر.

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وخاض لاعبو المنتخب الوطني منافسات الدوري الأفريقي العربي في لعبتين، وشارك بالمسابقة لاعبو ولاعبات 23 من منتخبات الدول المنضوية تحت مظلتي الاتحادين العربي والأفريقي للرياضات الإلكترونية.

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن الفترة الماضية، التي شهدت إعداداً مكثفاً للاعبينا سيكون لها أثر في تحقيق النتيجة الإيجابية ببطولة العالم. وأشار إلى أن الاتحاد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وفر كافة الإمكانيات للاعبينا للظهور بأفضل صورة من خلال توفير كافة مستلزمات البعثة، وتحقيق نتيجة إيجابية.

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