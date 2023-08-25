الإمارات وعجمان.. البحث عن الفوز الأول

المصدر: عجمان- ياسر قاسم - رأس الخيمة- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبحث فريقا الإمارات وعجمان عن تحقيق الفوز الأول في دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقيان عند السادسة مساء اليوم على ملعب «الصقور» في الجولة الثانية من المنافسة بعد خسارة الفريقين في الجولة الأولى، الإمارات أمام الوصل 0 - 1، وعجمان أمام شباب الأهلي 0 - 3، ما يضاعف رغبتهما في تحقيق الفوز وتصحيح المسار في بدايات مشوار البطولة.



وتعتبر مباراة اليوم الأولى للصقور على ملعبه في المحترفين والذي كان قد خاض آخر مبارياته عليه بالبطولة في مايو الماضي أمام «البرتقالي» وخسر أمامه 1 - 3 قبل أن يغادر «المحترفين» إلى «الهواة» لتكون العودة إلى ملعبه أمام ذات الفريق الذي يسعى للثأر منه، وكسب النقاط الثلاث للتأكيد على جاهزيته وقدرته على البقاء بدوري الأضواء والشهرة.



ويسعى عجمان لتعويض خسارته على ملعبه أمام حامل اللقب «شباب الأهلي» بالعودة بنتيجة إيجابية من رأس الخيمة، وخاض «البرتقالي» سلسلة من التدريبات اليومية على مدار أسبوع كامل، ركز فيها المدرب البرازيلي كايو زاناردي على معالجة الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى، وتبدو صفوف الفريق أفضل بكثير من المباراة السابقة في ظل عودة مهاجمه الأول المحترف المغربي وليد أزارو الذي غاب بداعي الإيقاف عن الجولة الأولى، فيما يتواصل غياب لاعب الوسط بلال يوسف والحارس علي الحوسني مع احتمال عودة عصام فائز.



ثقة



من جانبه أعرب محمد الجالبوت مدرب الصقور، عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز اليوم وتعويض الخسارة التي حدثت أمام الوصل، واصفاً المواجهة بالمهمة خاصة أنها على ملعبهم وأضاف: كل لاعب يدرك تماماً أهمية اللقاء وضرورة مضاعفة الجهد وشخصياً لمست جدية كبيرة منهم في التدريبات ورغبة قوية في كسب النقاط الثلاث.



حرص



وأشار الجالبوت إلى أن الجهاز الفني حرص على ترتيب الأوراق والعمل على كل الجوانب الفنية والنفسية وتصحيح الأخطاء حتى يدخل الفريق اللقاء بدرجة عالية من الجاهزية وينجح في تحقيق مهمته، وأضاف: علينا أن نبذل كل جهدنا وأن نركز تماماً في اللقاء حتى نتفوق على فريق عجمان الذي يعتبر من الفرق المميزة في البطولة لأن الفوز يعيد إلينا التوازن ويساعدنا في جمع النقاط خلال المواجهات المقبلة.



من ناحيته قال كايو زاناردي مدرب عجمان، إن فريقه سيبحث عن التعويض وتحقيق الفوز بعد الخسارة من شباب الأهلي في الجولة الأولى، وأضاف: «بالطبع الأداء والنتيجة غير مرضيين أمام شباب الأهلي، ونسعى إلى تصحيح الأخطاء أمام الإمارات، والعودة بنتيجة الفوز، نعاني من بعض الغيابات، بعدما فقدنا 4 لاعبين في المباراة الأولى، وسندفع بالعناصر الجاهزة، وأثق كثيراً في جميع لاعبي عجمان».



وعن مواجهة النجم الإسباني إنييستا لاعب الإمارات، علق قائلاً: «كرة القدم لعبة جماعية، ونحن لن نواجه إنييستا فقط، ولكننا سنلعب أمام فريق بأكمله».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز