الجزيرة والوحدة.. قمة الجولة الثانية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يلتقي الجزيرة وضيفه الوحدة عند الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد محمد بن زايد آل نهيان، في قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، التي يبحث فيها كل فريق عن الفوز بالنقاط الثلاث، ونيل لقب البطولة الخاصة «ديربي أبوظبي»، الذي يمثل أهمية بالغة للفريقين، والجماهير في مواجهة ملتهبة.



ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات عالية، بعد نجاحه في تجاوز عقبة النصر في الجولة الأولى 3 - 1 مع تقديمه مستوى متميزاً، فتح شهيته لمواصلة النتائج الإيجابية، وحصد النقاط في بقية مشوار البطولة، التي يسعى لاسترداد لقبها من جديد، وأكمل «فخر أبوظبي» تحضيراته للقاء بتدريبات قوية، خلال الأيام الماضية، فيما عانى الوحدة من صدمة الخسارة على ملعبه في مباراته الأولى أمام البطائح 1 - 2، والتي كانت مفاجِئة من واقع المستوى الجيد، الذي قدمه في البطولة العربية، واستفادته من الاحتكاك، الذي وفر له أفضل درجات الجاهزية للبطولة، ونجح الجهازان الفني والإداري في تجاوز آثار الخسارة، وتحضير الفريق للقاء، والذي ينتظر أن تشهد تشكيلته بعض التعديلات عن مباراة البطائح السابقة، واستعاد الفريق عدداً من عناصره، التي غابت عن الجولة الأولى، بسبب الإصابة أمثال طحنون الزعابي، وعبد الله كاظم، وعبد العزيز البلوشي، فيما يستمر غياب جوانكا للإيقاف، وعبد الله حمد للإصابة.



معنويات



وأكد فرانك دي بور مدرب الجزيرة أن الفوز الأول رفع معنويات لاعبيه، وساعد على أداء التدريبات بشكل أفضل في الأيام السابقة، ذاكراً أنهم في كامل الجاهزية للقاء، وأضاف: «المباراة لن تكون سهلة لأننا نواجه منافساً قوياً، الوحدة فريق كبير، وبه عناصر متميزة، ومهمتنا أمامه صعبة، لأنه يمتلك دافعاً كبيراً للفوز حتى يعوض خسارته الأولى في البطولة».

وعبر دي بور عن سعادته بالإشادات، التي حصل عليها فريقه عقب مباراة النصر، ونفى أن يكون ترشيحه لنيل اللقب يضعه تحت الضغط وقال: «حضرت لتولي مهمة تدريب الفريق، من أجل قيادته للبطولات، لأنه فريق كبير يدخل كل منافسة وعينه على بلوغ منصات التتويج، لذلك ترشيحنا للبطولة لا يمثل مشكلة، ولن يجعلنا نواجه أي ضغط».

وأضاف دي بور: «حتى نكون على قدر هذه الترشيحات يجب أن نضاعف جهدنا، وأن نتطور دائماً، علينا ألا نتوقف عن العمل، وأن نعالج كل السلبيات حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات خصوصاً أن المنافسة تضم العديد من المنافسين الأقوياء».



أهمية



وشدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة على أهمية المباراة أمام الجزيرة، خصوصاً أنها ديربي بين الفريقين، مؤكداً ثقته بقدرة فريقه على تحقيق الفوز، وتصحيح مساره.



وقال: «مباراة كبيرة بالطبع، وليست سهلة على الإطلاق، ونسعى لحصد النقاط الثلاث، ندرك جيداً صعوبة اللقاء، ونحاول تصحيح مسارنا».



وأضاف: «لا أريد الحديث عن الإصابات ولا اختلاق الأعذار، فترة التوقف المقبلة ستكون مفيدة في تجهيز جميع اللاعبين».



وتابع: «الجزيرة فريق جيد للغاية، ويملك خط هجوم قوي، وعلي مبخوت لاعب هداف، وخطير أمام المرمى، ولكن في المقابل الوحدة أيضاً يملك عناصر جيدة، وسنتعامل بأسلوبنا مع مجريات اللقاء».



وعن ميل الكفة لمصلحة الوحدة في المباريات الأخيرة في الديربي أشار إلى أن الإحصاءات قد تمنح الفريق بعض التفاؤل، ولكننا سنخوض مباراة مختلفة، لافتاً إلى أن التفاصيل الصغيرة والمهمة تحسم الديربي، إضافة إلى أن اللاعبين هم من يحسمون الديربي ولا يحسمها المدربون.



ورفض موسيماني القول: إن الفريق يعاني من مشكلة دفاعية، عطفاً على أن البطائح سجل هدفين من فرصتين، مؤكداً أن دفاع الفريق سيظهر بشكل أفضل والهجوم أيضاً.

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