محمد حماد: ليس هناك فريق ضعيف في البطولة القارية

المصدر: متابعة ـ طلحة عبدالله

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أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا والتي جرت أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن المجموعة «A» إلى جانب أندية بختاكور الأوزبكي والفيحاء السعودي وآهال التركمانستاني، ورغم التفاؤل العيناوي المستشف من ردود فعل المسؤولين بنادي العين، إلا أن الفريق البنفسجي على موعد مع مواجهات قوية تتطلب منه مضاعفة الجهود والتعامل بحذر وواقعية مع جميع مباريات المجموعة من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة وتالياً الذهاب بعيداً في مراحل المسابقة المختلفة.

ووصف محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، قرعة دوري أبطال آسيا، بالمتوازنة، لافتاً إلى أن البطولة القارية تضم أفضل وأقوى الأندية الأبطال في كرة القدم بالقارة، وليس من المنطقي وصف أي فريق بالضعيف.

احترام

وقال: ينبغي علينا احترام جميع المنافسين بالمجموعة، لكن اسم العين يظل راسخاً في البطولة القارية بفضل الرعاية السامية والدعم اللامحدود من رئاسة النادي وجسارة لاعبي الفريق المتعطشين للعودة إلى آسيا بعد غياب امتد لموسمين والرغبة الكبيرة في تحقيق طموحات العين الآسيوية، إضافة إلى المساندة القوية من الجماهير العيناوية الوفية التي كانت ومازالت وستظل العلامة الفارقة وذلك من خلال منح الفريق الحافز الأكبر لتحقيق أهدافه بعد أن أسهمت في الفوز باللقب القاري 2003، إضافة إلى وصول النادي لنهائي دوري الأبطال مرتين وتسجيل حضور قوي في الأدوار النهائية ونأمل أن يحقق العين الطموحات المرجوة في البطولة القارية بتضافر الجهود والعمل بروح العائلة الواحدة.

ومن جهته عبر أحمد الشامسي، مدير الفريق، عن ارتياحه لقرعة دوري الأبطال، وقال: نحن سعداء بعودة «الزعيم» للآسيوية البطولة المفضلة لنادي العين وجماهيره بعد غياب استمر لعامين، الأمر الذي لم يعتد عليه العيناوية من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير.

وأضاف: استراتيجية نادي العين في التعامل مع كافة المسابقات واضحة والمؤكد أن الفريق يدخل كل التحديات من أجل المنافسة وليس لنيل شرف المشاركة فحسب.

عودة

من جانبه أعرب الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن ارتياحه لما أسفرت عنه القرعة ، وقال: أنا سعيد بعودة العين مجدداً إلى البطولة الآسيوية، وأعلم مدى أهمية هذه المسابقة بالنسبة للاعبي الفريق الذين يمتلكون الخبرة وكذلك لجماهير الفريق المحبة لناديها، ونحن سنواجه ثلاثة فرق جيدة في مرحلة المجموعات، ولدينا أسلوبنا الخاص في لعب كرة القدم، لذلك نحن مطالبون بالتركيز على أسلوبنا التكتيكي مع الاحترام لكل منافسينا بدوري الأبطال.

ومضى بقوله: نركز دائماً على جميع الاستحقاقات ونفكر في كل مباراة على حدة، لذلك تركيزنا الحالي منصب على مباراتنا المقبلة أمام فريق حتا ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ونتطلع إلى المساندة الجماهيرية القوية التي اعتدنا عليها دائماً.

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