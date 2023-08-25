قرعة متوازنة للعين والشارقة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا -2023 2024، ممثلي الإمارات العين والشارقة، في مجموعتين متوازنتين بمنطقة غرب آسيا، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة، عن تنافس العين بطل النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحديث عام 2003، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أندية باختاكور الأوزبكي والفيحاء السعودي وآهال التركماني.

بينما سيلعب الشارقة، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من السد القطري بطل عام 2011، وناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني، وجاء الاتحاد السعودي بطل عامي 2004 و2005، في المجموعة الثالثة، مع أندية سيباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وايه جي ام كي الأوزبكي.

في حين، يلعب الهلال السعودي، وصيف حامل اللقب، وبطل نسختي عامي 2019 و2021، في المجموعة الرابعة، إلى جانب ناساجي مازانداران الإيراني ومومباي سيتي الهندي ونافباهور الأوزبكي، وتضم المجموعة الخامسة كلاً من بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي والنصر السعودي.

شرق القارة

وبالنسبة لقرعة منطقة شرق آسيا، أوقعت القرعة، حامل اللقب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن المجموعة العاشرة، والتي تضم إلى جانبه كلاً من ووهان ثري تاونز الصيني، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وهانوي الفيتنامي.

فيما تضم المجموعة السادسة، جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، بانكوك يونايتد التايلاندي، ليون سيتي سايلرز السنغافوري، وكيتشي من هونغ كونغ، والمجموعة السابعة، يوكوهاما مارينوس الياباني، شاندونغ تايشان الصيني، كايا ايلويلو الفلبيني، واينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، والمجموعة الثامنة، بوريرام يونايتد التايلاندي، فينتفورت كوفو الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، وزيجيانغ الصيني، والمجموعة التاسعة، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، كاوازاكي فرونتال الياباني، جوهور دار التعظيم الماليزي، باثوم يونايتد التايلاندي.

تغيير

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تمتد مواعيد البطولة من سبتمبر 2023 ولغاية مايو 2024.

وتشهد منطقة شرق آسيا، مشاركة أبطال سابقين، وهم جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز، إلى جانب حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز، والذي تخطى عقبة نادي لي مان من هونغ كونغ في الدور التمهيدي الفاصل يوم الثلاثاء الماضي، وفي الوقت نفسه، تشهد منطقة غرب آسيا، تواجد أربعة أبطال سابقين، وهم الهلال والاتحاد والعين والسد.

ويذكر إنه في نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من فبراير ولغاية أبريل 2024، على أن تجري مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

المجموعات

مجموعة (أ)

باختاكور (أوبكستان)

الفيحاء (السعودية)

آهال (تركمانستان)

العين (الإمارات)

مجموعة (ب)

السد (قطر)

ناساف (أوزبكستان)

الفيصلي (الأردن)

الشارقة (الإمارات)

مجموعة (ج)

الاتحاد (السعودية)

سباهان (إيران)

القوة الجوية (العراق)

ايه جي ام كي (أوزبكستان)

مجموعة (د)

الهلال (السعودية)

ناساجي (إيران)

مومباي سيتي (الهند)

نافباهور (أوزبكستان)

مجموعة (هـ)

بيرسيبوليس (إيران)

الدحيل (قطر)

الاستقلال (طاجيكستان)

النصر (السعودية)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز