أحمد مبارك: حظوظ متساوية لفرق المجموعة الثانية

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

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اعتبر مدير فريق الشارقة أحمد مبارك، أن القرعة الآسيوية جاءت متوازنة بالنسبة لفريقه ضمن المجموعة الثانية التي تضم الشارقة والسد القطري وناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني، وقال مبارك الذي حضر مراسم القرعة في ماليزيا: «أعتقد أننا في مجموعة متوازنة تتساوى فيهم حظوظ فرقها الأربعة في التأهل، وبالنسبة لنا نمتلك مدرباً على مستوى عالمي هو الروماني كوزمين أولاريو الذي يجيد التعامل مع المباريات والعمل تحت الضغط وخصوصاً في مباريات الذهاب والإياب، ونحن نعول كثيراً على خبرته في هذه البطولة في قيادة الفريق».

وأضاف مبارك: «في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لا توجد مجموعة صعبة وأخرى سهلة وعلى الجميع التعامل مع كل الظروف والاستعداد لمواجهة جميع الفرق فهي بطولة يفوز بها فريق واحد في النهاية».

وأكد مبارك على جاهزية فريقه لمباريات المجموعة التي تجرى بنظام الذهاب والإياب قائلاً: «عودة البطولة لنظام الذهاب والإياب يعطي جميع الفرق أفضلية اللعب على ملعبها كما يمنحها الزمن حتى يتجاوز اللاعبون للإرهاق والإصابات والبرنامج المضغوط الذي كان يحدث في المواسم السابقة في البطولات المجمعة». وتمنى مدير فريق الشارقة ظهور فريقه بالشكل المشرف.

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