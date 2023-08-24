26 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

المصدر: وام

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أعلن الإسباني دينس سيلفا مدرب منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم قائمة تضم 26 لاعباً، استعدادا للسفر إلى مدينة داليان الصينية الثلاثاء المقبل لخوض مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة ، قطر 2024.

وتقام تصفيات المجموعة من 6 إلى 12 سبتمبر المقبل ، و تضم منتخبات الإمارات والهند والمالديف والصين.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي : أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي ( الجزيرة )، عيسى خلفان، محمد عباس ( العين )، خالد توحيد، حمد فهد ( الشارقة )، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل ( اتحاد كلباء )، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز ( النصر )، سلطان البدواوي، حارب عبدالله سهيل ( شباب الأهلي )، عبدالله عبدالعزيز ( عجمان )، عبدالله الحمادي ( الظفرة )، حمد المقبالي ( الفجيرة )، إسماعيل الزعابي ( البطائح )، فهد بدر (الإمارات )، عبدالعزيز البلوشي ( الوحدة )، حمدان عبدالرحمن ( حتا )، خميس المنصوري ( بني ياس ).

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الصيني يوم 6 سبتمبر المقبل ، فيما يواجه في الجولة الثانية منتخب المالديف يوم 9 سبتمبر، على أن يواجه منتخب الهند يوم 12 سبتمبر في الجولة الختامية.

ويشارك في التصفيات 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة في الفترة خلال الفترة من 15 إبريل إلى 3 مايو 2024.

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