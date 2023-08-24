قمتان تتصدران المشهد في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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تنطلق غدا منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والتي تشهد إقامة 7 مباريات على مدار 3 أيام.

وتتصدر قمة الجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي منافسات اليوم الأول (الجمعة) فيما يشهد ثالث أيام الجولة (الأحد) مباراة قمة ثانية بين الشارقة والوصل على استاد نادي الشارقة.

في القمة الأولى، يأمل الجزيرة في تحقيق الفوز الثاني على التوال بعد فوزه على النصر بالجولة الأولى 3-1، ويطمح الوحدة إلى الفوز بعد خسارة الجولة الافتتاحية امام البطائح 2-1.

والتقى الجزيرة والوحدة 28 مرة في دوري المحترفين، وتفوق الوحدة بـ11 انتصاراً مقابل 9 للجزيرة، فيما تعادلا في 8 مواجهات.

وفي لقاء القمة الثاني يوم الأحد، يدخل الشارقة المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعد انتصار الجولة الأولى على اتحاد كلباء، والتأهل الآسيوي لمرحلة المجموعات بعد الفوز على تراكتور سازي الإيراني في اللقاء الفاصل قبل يومين، ويأمل الوصل العائد أيضا من انتصار على الإمارات بالجولة الأولى في إضافة المزيد من النقاط لرصيده.

والتقى الشارقة والوصل 26 مرة في دوري المحترفين، وحقق الوصل خلالها 11 انتصاراً مقابل 8 للشارقة وتعادلا في 7 مواجهات.

ويلتقي في الجولة نفسها غدا فريق الإمارات مع عجمان على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، ويسعى كل منهما لتعويض خسارة الجولة الأولى أمام الوصل وشباب الأهلي على الترتيب.

وفي اليوم الثاني (السبت) يحل فريق العين (3 نقاط) ضيفا على حتا (بدون نقاط) على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ويسعى أصحاب الأرض للحصول النقاط الثلاث، بعد الخسارة أمام خورفكان في الجولة الأولى، ويأمل العين بتعزيز موقفه وتحقيق الفوز الثاني على التوالي هذا الموسم.

وفي اليوم نفسه، يلتقي اتحاد كلباء (بدون نقاط) والعائد من خسارة صعبة أمام الشارقة 3-4 في الجولة الماضية، مع البطائح (3 نقاط) المنتشي بفوز تاريخي على ملعب الوحدة بأبوظبي 2-1، وذلك على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

ويلتقي أيضا بني ياس مع النصر على استاد بني ياس وكلاهما بدون نقاط، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام العين والجزيرة على الترتيب.

ويلتقي يوم الأحد شباب الأهلي (3 نقاط) مع خورفكان (3 نقاط)، على استاد راشد بدبي، ويطمح كلاهما لمواصلة صحوته بعد الفوز على عجمان وحتا بالجولة الماضية.

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