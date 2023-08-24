احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.. الهيئة العامة للرياضة تنظم ملتقى «نتشارك للغد»

المصدر: وام

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نظَّمت الهيئة العامة للرياضة جلسة حوارية بعنوان “ملتقى يوم المرأة الإماراتية”، احتفاء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد».

وأقيمت الجلسة تقديراً لما تقوم به المرأة في تطوير وبناء المجتمع الإماراتي والمشاركة الفعالة في جميع المجالات، واعتزازاً بكافة جهود الكوادر النسائية في مختلف قطاعات الدولة وخاصةً قطاع الرياضة، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الرياضية.

وتناولت الجلسة عدة محاور نقاشية أبرزها، دور المرأة ومشاركتها في مسيرة التنمية بدولة الإمارات لتحقيق الاستدامة، وجهود الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية بمختلف القطاعات، ودور المؤسسات والجهات الأهلية والحكومية في تعزيز مشاركة المرأة في تحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة، وإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وأعرب سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة عن تقديره لعطاء المرأة الإماراتية ونجاحاتها وإنجازاتها المتفردة على مختلف الأصعدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتمكين المرأة في شتى القطاعات، والدعم المتواصل للمرأة الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال " نحتفي بالمرأة الإماراتية في هذه المناسبة الوطنية، حيث أصبحت بنت الإمارات حاضرة بقوة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا في الدولة، مما يؤكد أن الحضور الريادي للمرأة بات سمة أساسية تميز دولة الإمارات".

وأضاف " تضع الهيئة العامة للرياضة تمكين المرأة رياضياً وإدارياً ضمن أولوياتها باعتبارها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الرياضية، كما نعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً".

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