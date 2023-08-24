متهم بالإساءة إلى النصر السعودي.. الغساني يدافع عن نفسه ويكشف مشكلة الحنجرة

المصدر: البيان

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نفى يحيى الغساني نجم شباب الأهلي ومنتخب الإمارات، أن يكون تعمّد إهانة النصر السعودي، خصم فريقه في موقعة دور الملحق لدوري أبطال آسيا.

وحل شباب الأهلي ضيفاً على النصر السعودي بملعب الأول بارك في الرياض، وخسر الفرسان بنتيجة 4-2، ليودّعوا المسابقة القارية مبكراً، ورصدت كاميرات النقل التلفزيوني قيام الغساني بالبصق في أكثر من لقطةٍ خلال المواجهة، منها بعد تسجيله لهدفيه في شباك العالمي.

وشدد الغساني في تصريحاتٍ مقتضبةٍ له بعد صافرة نهاية الموقعة: "لم أسيء لأحدٍ في حياتي، ونحن والسعوديون إخوة".

وأوضح الغساني: "لدي مشكلةٌ على مستوى الحنجرة، والتي تتطلب مني - وأنتم بكرامة - أن أقوم بالبصق طوال الوقت".

واختتم الغساني تصريحاته، متقدماً بالاعتذار إلى جماهير ولاعبي النصر السعودي في حال وجود سوء فهمٍ.

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