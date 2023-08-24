المواجهة الأولى لبينتو.. موعد مباراة منتخب الإمارات وكوستاريكا

المصدر: البيان

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تأكد موعد ومحل إقامة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب الإمارات ونظيره الكوستاريكي خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يعسكر منتخب الإمارات في كرواتيا 2 سبتمبر المقبل، على أن يمضي 12 يوماً في ضيافة البلد شرق الأوروبي.

ويتحضّر منتخب الإمارات لخوض أول مباراةٍ له تحت قيادة باولو بينتو، مدربه الجديد، وتبيّن بأن اللقاء الودي المنتظر ضد كوستاريكا، المصنّفة الـ 46 على مستوى العالم، سيُلعب 12 سبتمبر المقبل.

وستحتضن المواجهة الودية بلدة زابريسيتش الكرواتية، التي لا تبعد أكثر من 35 دقيقة عن العاصمة زغرب.

وعلى الرغم من منحه للاعبين لفرصة خوض الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فمن المرجّح أن يعلن بينتو عن قائمته فور انتهاء الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

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