بعد 26 موسماً.. كسر رقم الهداف التاريخي

المصدر: دبي-علي شدهان

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تهاوى رقم الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية في جميع البطولات المحلية والخارجية التي شاركت فيها الأندية بعد صمود دام 26 موسماً متوالياً، احتفظ خلالها فهد خميس، هداف الوصل السابق بالرقم، قبل أن يتمكن علي مبخوت، مهاجم الجزيرة من كسر الرقم في أولى مباريات فريقه في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات لموسم 2023 - 2024 عندما نجح بتسجيل هدفين في شباك النصر، مكنته من اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الإماراتية برصيد 250 هدفاً، قابل للزيادة في ظل مواصلة مبخوت عطائه في ملاعب الساحرة المستديرة لمواسم مقبلة.

ونظراً لاعتزال فهد خميس، فإن فرصة تمسك علي مبخوت بقمة هدافي كرة القدم الإماراتية، ربما يستمر لمواسم طويلة رغم أن صاحب المركز الثالث حالياً، تيغالي، مازال مستمراً في لعب كرة القدم لموسم أو أكثر.

اعتلاء القمة

واعتلى قمة الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية، نجم الجزيرة علي مبخوت برصيد مميز بلغ 250 هدفاً جمعها من خوضه المباريات بقميص فريقه الجزيرة طوال 15 موسماً، بدأت من موسم 2008 ــــ 2009 وإلى الآن، موزعة على 210 أهداف في بطولة الدوري العام على مختلف مسمياتها، و12 هدفاً في بطولة الكأس، و11 هدفاً في كأس الرابطة، وهدفين في الملحق الآسيوي، 14 هدفاً في دوري أبطال آسيا، وهدف وحيد في بطولة كأس العالم للأندية.

26 موسماً

وبعدما حافظ على صدارة هدافي كرة القدم الإماراتية على صعيد البطولات المحلية والخارجية لأندية الإمارات خلال 26 موسماً، تراجع فهد خميس إلى المركز الثاني برصيد 249 هدفاً، جمعها مع الوصل خلال 17 موسماً، بدأت في موسم 1980 ـــ 1981 وحتى موسم الاعتزال في 1996 ـــ1997، موزعة على 175 هدفاً في بطولة الدوري العام، و34 هدفاً في بطولة الكأس، و17 هدفاً في بطولة كأس الاتحاد، و14 هدفاً في بطولة الدوري المشترك، و5 أهداف في دوري السوبر، وهدفين في البطولة الآسيوية لأبطال الدوري، وهدفين في بطولة الأندية الخليجية.

المركز الثالث

وحافظ سبستيان تيغالي على مركزه الثالث في لائحة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الإماراتية على صعيد مشاركات الأندية في البطولات المحلية والخارجية برصيد 238 هدفاً، جمعها من اللعب مع فريقي الوحدة والنصر ثم الوحدة طوال 10 مواسم بدأت في موسم 2013 - 2014 وحتى الآن، موزعة على 179 هدفاً في بطولة الدوري العام، و12 هدفاً في بطولة الكأس، و36 هدفاً في كأس الرابطة، وهدف في كأس السوبر، و10 أهداف في دوري أبطال آسيا.

دور الأندية

حسين المنصوري، عضو لجنة الإحصاء والتوثيق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، المتخصص في الإحصاء الرياضي، لفت إلى أن دور الأندية محوري ومؤثر جداً في المحصلة الرقمية النهائية للهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية، مشدداً على أن الثقة التي تمنحها الأندية للاعب، خصوصاً المهاجم المواطن، تشكل دافعاً قوياً للاعب لتقديم أفضل ما لديه في مباريات فريقه، وتسجيل الأهداف التي تمكنه من زيادة رصيده التهديفي في سباق الهدافين التاريخيين للكرة الإماراتية.

المستجد الأحدث

وأوضح المنصوري قائلاً: المستجد الأحدث في قضية الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية على صعيد مشاركات الأندية في البطولات المحلية والخارجية، هو نجاح علي مبخوت، نجم الجزيرة في كسر الرقم بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه مع النصر في الجولة الأولى من دوري الموسم الجديد، ما جعل هداف الوصل السابق، فهد خميس يحتل المركز الثاني في لائحة الهدافين التاريخيين، بعدما سيطر على القمة طوال 26 موسماً بدأت منذ اعتزاله اللعب في موسم 1996 - 1997.

مقدرة تهديفية

واعتبر حسين المنصوري، تمسك فهد خميس بقمة الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية على صعيد الأندية طوال 26 موسماً، مؤشراً عملياً على نجومية «الفهد الأسمر»، ومقدرته التهديفية البارعة، متوقعاً أن يحافظ علي مبخوت على القمة لمواسم عدة في ظل تألقه المتواصل مع فريقه الجزيرة، والفارق الكبير في الأهداف مع صاحب المركز الثالث تيغالي.

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