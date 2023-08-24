تفوق «وحداوي» في آخر 10 مباريات بـ «ديربي العاصمة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم، تحضيراته استعداداً للمواجهة المرتقبة في ديربي العاصمة أمام الجزيرة غداً، في قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ورغم حالة الغضب من أداء الوحدة في المباراة الأولى، إلا أن الأرقام ربما تشكل بعض التفاؤل للعنابي قبل القمة المنتظرة، والتي تميل لمصلحة الوحدة في المواجهات الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في دوري المحترفين. ويتفوق الوحدة على الجزيرة في المواجهات الأخيرة بينهما في الدوري بشكل لافت للنظر، إذ تميل الكفة لمصلحة «أصحاب السعادة» في آخر 10 مواجهات في الديربي، نجح خلالها الفريق في تحقيق 7 انتصارات، مقابل فوزين للجزيرة، والتعادل في مباراة واحدة، وذلك بخلاف نتائج مباراتي موسم 2019 - 2020 الملغى والذي انتهت مواجهتيه أيضاً للوحدة. وشهد الموسم الماضي تفوق الوحدة ذهاباً وإياباً بالفوز 1 - 0 و3 - 1، أما آخر فوز لـ «فخر أبوظبي» على الوحدة في الدوري فكان 2 - 0 منذ 3 سنوات وتحديداً في ديسمبر 2020.

ويسعى الوحدة إلى تحقيق أول فوز له بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام البطائح في الجولة الأولى، وضعت الفريق في دائرة الشك، وسط غضب كبير من جماهير «العنابي» التي كانت تعول على الفريق لتحقيق بداية قوية خصوصاً وأن المباراة كانت على ملعبه باستاد آل نهيان. ويؤدي الفريق مرانه الختامي تحضيراً للديربي، اليوم، يضع من خلاله المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، إذ حرص خلال الأيام الماضية على تهيئة اللاعبين على تجاوز آثار الخسارة الأولى أمام البطائح، والتأكيد على ضرورة الظهور بشكل مختلف أمام الجزيرة في الديربي.

ويستعيد العنابي عدداً من اللاعبين الذين غابوا عن ضربة البداية بسبب الإصابة، إذ انتظم في التدريبات الثلاثي طحنون الزعابي وعبدالله كاظم وعبد العزيز البلوشي بعد تماثلهم للشفاء، وشارك كاظم والبلوشي في التدريبات الجماعية بالكرة خلال الأيام الماضية، وينتظر أن يدعموا قائمة الفريق للمباراة، وإن كان قرار مشاركتهم يتوقف على رؤية الجهاز الفني وفقاً لمدى جاهزيتهم، والدفع بأحد العناصر من البداية أو من على دكة البدلاء، فيما يستمر غياب لاعب خط الوسط الأرجنتيني، كريستيان جوانكا، الموقوف لعقوبة انضباطية تعرض لها مع ناديه السابق الشباب السعودي قبل نهاية الموسم الماضي، إضافة إلى عبدالله حمد الذي تعرض للإصابة في المعسكر قبل البطولة العرب، وأجرى جراحة في وجه القدم بإسبانيا.

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