اهتمام إعلامي عالمي بمواجهة شباب الأهلي والنصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حظيت مباراة شباب الأهلي والنصر السعودي، أول من أمس، باهتمام إعلامي كبير، وتناولت وسائل إعلامية بالمزيد من التفاصيل المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن الدور التمهيدي الفاصل لدوري أبطال آسيا، وخسرها شباب الأهلي بنتيجة 2 ــــ 4، ليتأهل النصر إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023 ـــ 2024. وتناولت صحيفة «ماركا» المباراة تحت عنوان: «عودة مجنونة تمنح النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مكاناً في دوري أبطال آسيا»، وتحدثت صحيفة «آس» عن المباراة قائلة: «يرتدي تاليسكا زي البطل، ويبرر نفسه بشخصية مزدوجة، وكان على النصر أن يعود من هدفي يحيى لشباب الأهلي دبي، وفعلها بهدفي البرازيلي والغنام».

غضب

وتحدثت الصحف الإنجليزية «ذا ميرور» و«ذا صن» و«الديلي ميل»، عن حالة الغضب التي انتابت رونالدو، مع نهاية الشوط الأول، وقيامه بالاعتراض الشديد على حكم المباراة الصيني، لعدم احتسابه ركلتي جزاء طالب بهم النجم البرتغالي خلال الشوط الأول، وأشارت إلى أن رونالدو، لم يقدم حتى الآن المستوى المتوقع مع النصر، والذي أفلت من الخسارة أمام شباب الأهلي.

وبدوره، أبدى الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام النصر، وقال: «من المؤسف أن يلعب الفريقان في الدور الإقصائي، وأنا فخور بفريقي لتقديمه أداءً كبيراً أمام منافس رائع مثل النصر، وكان علينا ضغط قوي من النصر في الدقائق الأخيرة، وهو فريق كبير واستفاد من ذلك وسجل».

وعن أداء النجم البرتغالي رونالدو، قال: «أرى أن كريستيانو رونالدو لم يشكل أي خطورة علينا، بالعكس الخطورة أتت من الجهة الأخرى عبر كونان وماني، ولاعبو شباب الأهلي، يستحقون الاحترام على مستواهم اليوم أمام النصر».

بينما قال يحيى الغساني، مسجل هدفي شباب الأهلي في المباراة: «فارق الإمكانات الكبير مع النصر، ساهم في خسارتنا للمباراة، والنصر يملك لاعبين على مستوى عالٍ، ونجحوا في تغيير المباراة آخر 10 دقائق»، فيما قال حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر: «ارتكبنا أخطاء بسيطة تسببت في خسارتنا أمام النصر، وعلينا أن نعالج تلك الأخطاء، لأن لدينا مشواراً طويلاً هذا الموسم في المسابقات المحلية».

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