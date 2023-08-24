العين والشارقة يترقبان قرعة أبطال آسيا اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تترقب الجماهير الإماراتية، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023 ــــ 2024، التي ستجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، بعد نجاح الشارقة في اللحاق بالعين في هذا الدور، بفوزه على مضيفه الإيراني تراكتور بنتيجة 3 ــــــ 1 مساء أول من أمس، فيما ودّع شباب الأهلي البطولة، بالخسارة من مضيفه النصر السعودي 2 ـــــ 4، في مباراة الملحق الآسيوي. وتم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة، إلى 4 مستويات قبل إجراء قرعة النسخة 21 من دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، وانتقالها للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، ولتمتد مواعيد البطولة من سبتمبر 2023، ولغاية مايو 2024.

وتشهد القرعة، تقسيم الأندية الـ 40 المشاركة على 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 أندية، وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، وتقسيم أندية شرق آسيا على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة، ويقضي نظام القرعة، على عدم تواجد فريقين من الدولة ذاتها في المجموعة نفسها.

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وتشهد منطقة الغرب، تواجد 4 أبطال سابقين، وهم العين، والهلال والاتحاد السعوديان، والسد القطري، وتتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري، فيما تشهد منطقة شرق آسيا، الأبطال السابقين جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، حامل اللقب من النسخة الماضية، بعدما تخطى عقبة لي مان من هونغ كونغ أول من أمس، بالفوز بنتيجة 3-0، في الدور التمهيدي الفاصل.

ويتواجد العين والشارقة، ضمن الأندية ذات التصنيف الرابع، ومعهما النصر السعودي، وإيه جي إم كي ونافباهور من أوزبكستان، بينما يضم المستوى الأول أندية، الاتحاد والهلال السعوديين، بيرسيبوليس الإيراني، السد القطري، باختاكور الأوزبك، والمستوى الثاني، أندية سيباهان الإيراني، الدحيل القطري، ناساف الأوزبكي، الفيحاء السعودي، وناساجي مازاندران الإيراني، والمستوى الثالث، أندية الفيصلي، الأردني، الاستقلال الطاجيكي، القوة الجوية العراقي، آهال التركماني، مومباي سيتي الهندي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ 16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من فبراير ولغاية أبريل 2024، على أن تجري مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

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