«الإمارات» يحدد شروط مقابلة الجماهير لإنييستا

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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حدد نادي الإمارات عدداً من الشروط للجمهور الراغب في مقابلة الإسباني المخضرم إندريس إنييستا لاعب الصقور، والحصول على توقيعه الشخصي بقميص النادي، والذي أحدث انضمامه إلى كشوفات الفريق مؤخراً دوياً هائلاً، لما يتمتع به من شهرة عالمية، صاحبتها العديد من الإنجازات مع المنتخب الإسباني ونادي برشلونة.

وذكر النادي أن شروط مقابلة إنييستا هي الحضور لمباراة الفريق غداً أمام عجمان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، والتقاط صورة أو مقطع فيديو من المدرجات، ونشره عبر وسم «إنييستا في رأس الخيمة» على «إنستغرام»، مع ضرورة متابعة حساب النادي بإنستغرام.

وقال نادي الإمارات: إن الفرصة متاحة أمام 5 من المحظوظين، حسب وصفه، الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة، لمقابلة شخصية مع إنييستا في أحد تدريبات الفريق المقبلة، والحصول على قميص النادي ممهوراً بتوقيع النجم العالمي.

وتسعى إدارة النادي للاستفادة من الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها إنييستا لجذب الجماهير إلى المدرجات في مباريات «الصقور»، بهدف تقديم الدعم المعنوي للاعبين، وتحديداً في مباراة الغد، التي يسعى فيها لتحقيق فوزه الأول في الدوري بعد خسارته جولة الافتتاح أمام الوصل على ملعب الأخير بهدف، إضافة إلى تلبية مطالب الجماهير لمقابلة الإسباني المخضرم.

بداية ونهاية

وتعتبر مباراة الغد الأولى للصقور على ملعبه الأولى بدوري المحترفين، والذي غاب عنه النسخة الماضية لمشاركته في دوري الهواة، ومن المفارقات أن آخر مباراة له بالمحترفين في الموسم قبل الماضي كانت أمام «البرتقالي» أيضاً في ختام مباريات النسخة حينها، والتي خسرها 1-3، لتكون البداية أمام النادي ذاته في مهمة، حشد لها الفريق الجمهور، ورفع من درجات تحضيراته بحثاً عن الفوز الأول.

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