لجنة الانتخابات تعتمد القائمة النهائية المقدمة من المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة

المصدر: وام

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اعتمدت لجنة الانتخابات القائمة الانتخابية المقدمة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح لمنصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن محمد العامري، حمد خميس حمد البدواوي، مُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وضمت القائمة الانتخابية النهائية كلاً من هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة) وحمد أحمد المزروعي (نادي حتا) وعمر الحاج المهيري (نادي النصر) ويحيى خلف المطروشي (نادي عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (نادي بني ياس) وأمل حسن بو شلاخ (نادي مصفوت) وأحمد علي المهبوبي (نادي التعاون) وإبراهيم حسن النمر (نادي الحمرية) وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

وقال المستشار سالم بن بهيان العامري إن اللجنة اطلعت على القائمة الانتخابية النهائية، وقررت رفعها لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المقرر يوم 8 سبتمبر المقبل للمصادقة عليها واعتمادها.

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