26 هدفاً.. رابع أفضل بداية في «المحترفين»

المصدر: دبي-علي شدهان

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حلت الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات في المركز الرابع بقائمة أعلى محصلة تهديفية في «بدايات» جولات البطولة بـ 26 هدفاً طوال 16 موسم احتراف، عاشتها كرة الإمارات منذ الموسم 2008-2009 وحتى الموسم الجديد 2023-2024.

وتصدرت الجولة الأولى لموسم 2018-2019 قائمة الأفضل بـ 31 هدفاً، فيما حلت الجولة الأولى لموسمي 2020-2021 و2015-2016 في المركزين الثاني والثالث بـ 29 و28 هدفاً على التوالي، بينما تكررت محصلة الـ 26 هدفاً مرتين في الجولة الأولى لموسمي 2009-2010 و2023-2024، وجاءت الجولة الأولى لموسم 2022-2023 في المركز الأخير باعتبارها الجولة، التي شهدت تسجيل أقل محصلة تهديفية بـ 15 هدفاً فقط.

قيمة جماهيرية

وغالباً ما ينظر إلى الأهداف والمحصلة التهديفية الإجمالية في جولات مباريات بطولات كرة القدم على أنها أحد أهم معايير التقييم لأي بطولة في عالم الساحرة المستديرة، لما للأهداف من أهمية حاسمة وقيمة فنية وجماهيرية في مسار اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

تفاوت العدد

وضروري جداً الإشارة إلى أن بطولة الدوري العام لكرة القدم في الإمارات، وعلى مختلف مسمياتها، شهدت في مواسمها الاحترافية الـ 16 نوعاً من التفاوت في عدد الفرق المشاركة في كل موسم، حيث شارك 14 فريقاً في 11 موسماً، فيما شارك 12 فريقاً في 5 مواسم، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أو انخفاض المحصلة التهديفية، وفقاً لعدد المباريات، التي شهدتها الجولات الأولى في المواسم الـ 16.

الجولة الأولى

وشهدت الجولة الأولى لموسم 2021-2022 تسجيل 16 هدفاً فقط في 7 مباريات، خاضها 14 فريقاً، وفي موسم 2019-2020 سُجلت في الجولة الأولى 17 هدفاً في 7 مباريات، خاضها 14 فريقاً، فيما سجل 14 فريقاً في 7 مباريات ما مجموعه 23 هدفاً في الجولة الأولى من موسم 2017-2018، بينما شهدت الجولة الأولى لموسم 2016-2017 تسجيل 19 هدفاً في 7 مباريات، خاضها 14 فريقاً.

20 هدفاً

وفي موسم 2014-2015 سُجل في الجولة الأولى 20 هدفاً في 7 مباريات، خاضها 14 فريقاً، قبل أن تشهد الجولة الأولى في موسمي 2012-2013 و2013-2014 تسجيل 25 هدفاً في المباريات السبع لكل جولة، بمشاركة 14 فريقاً في كل موسم، فيما شهدت الجولة الأولى في مواسم 2011-2012 و2010-2011 و2008-2009 تسجيل 17 و18 و19 هدفاً على التوالي في المباريات الـ 6 لكل جولة، التي خاضها 12 فريقاً في كل موسم.

معالم المنافسة

حسن مراد، نجم كرة القدم الإماراتية السابق، لفت إلى أن الجولة الأولى من بطولة الدوري العام، أحياناً ما ترسم معالم المنافسة على درع البطولة، ومؤشراً على مسار ومستوى التحدي بين فرق الدوري، رغم أن ذلك قد يشكل حكماً مبكراً غير موفق، لكنه وفي الوقت نفسه، يعطي إشارات، ويرسم مؤشرات قد تقود في نهاية المطاف إلى النهائية المتوقعة للبطولة.

قارورة العسل

وشدد حسن مراد على أن الأهداف هي أجمل، وأهم ما في مباريات كرة القدم، وهي غالباً ما تكون بمثابة «قارورة العسل»، التي تلتفت إليها أنظار الجميع، من جماهير ومتابعين ونقاد، مشيراً إلى أن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات للموسم الجديد جاءت حافلة بالأهداف، والتي بلغت 26 هدفاً، معتبراً ذلك بوابة نحو نسخة قوية ،ومثيرة لعباً وتهديفاً.

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